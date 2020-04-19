▲ 【新加坡疫情】成東南亞確診最多 單日再增近600宗

新加坡疫情持續，單日新增596宗新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診個案，外籍勞工宿舍續成播毒溫床，累積病例達至6,588宗，超越印尼成為東南亞錄得最多宗新冠肺炎確診個案的國家。

新加坡衛生部周日指，新增個案絕大部分與外勞相關，而周日新增個案中，本地公民或永久居民僅佔25宗。

美國多州掀解封示威 特朗普酒店外丟假屍袋

歌頌檢測率 特朗普：紐約高過新加坡

新加坡確診數字超越印尼，印尼截至周六累積確診達6,248宗、菲律賓則為6,087宗。自3月底起，新加坡確診數字開始急增，其中大部分與外勞相關，外勞居住的宿舍人口密度高，令當局難以採取適當措施阻止病毒進一步傳播。

新加坡總理李顯龍周六表示，在社區感染的新冠肺炎確診個案已逐漸減少，但隱藏在社區中而未被驗出的個案令人擔心，形容未來數天是關鍵。

西班牙承認抗疫慢半拍 望靠製造、旅遊業翻生

西班牙延長彈性封城令兩周 放寬兒童限制

他亦指，參考新西蘭的情況，該國上月落實嚴格封鎖措施後，疫情在11日後才趨緩，所以如果新加坡人民遵守政府措施，新加坡亦有望在第11日看到成效。

對於外勞確診數字連日急增，李顯龍表示，大部份確診外勞都是年輕人，因此多為輕症患者。他又指，政府已經積極採取措施阻斷外勞宿舍的傳播鏈，但這些措施需要一些時間才有成效，料未來會出現更多外勞確診比例。他表示，政府已提升醫療及隔離措施，以應付需求。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l