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【航空告急】維珍澳洲航空陷財政危機　傳三大中資航空擬洽談收購

金融經濟 17:06 2020/04/19

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傳內地三大中資航空包括南方航空、東方航空及國航正在商討是否收購陷入財困的維珍澳洲航空。

據外電報道，內地三大中資航空包括南方航空 （01055） 、東方航空 （00670） 及國航 （00753） 正在商討是否收購陷入財困的維珍澳洲航空，以避免其「災難性」倒閉。不過，報道引述知情人士稱，該三大中資航空公司均未提出正式報價，維珍澳洲則希望當地政府能夠給予14億澳元（約69億港元）的援助，以助繼續營運。

外電認為，如果中資航空公司能收購的話，維珍澳洲航空就可以避免陷入自願接管（voluntary administration）的危機，不過收購方案可能需要事先獲取當地審查委員會的批准。

澳洲昆士蘭政府日前向維珍澳洲，注資2億澳元（近10億港元），並規定其必須將總部設於該州首都布里斯本，繼續執行區域性航班。根據雜誌《福布斯》報道，海航持有維珍澳洲20%股份；新加坡航空及阿提哈德航空則分別持有20%及21%股權；維珍集團僅持10%。

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編輯：陳華

 

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