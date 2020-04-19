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【新冠肺炎】三星4月手機產量減半　銷量料季內觸底回升

科技 16:42 2020/04/19

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據報,三星大幅下調本月的智能手機產量。(法新社圖片)

肺炎疫情打擊全球多個行業的生產，智能手機自然亦不例外。據外媒報道，南韓品牌三星大幅下調4月的智能手機產量至約1000萬部，不到正常水平的一半。惟該企亦認為，全球智能手機的需求將於本季內觸底，今年第三季起將逐步回升。

據科技網媒SamMobile等引述南韓The Elec報道，來自供應商的消息顯示，三星今個月手機產量將由正常的每月2500萬部降至1000萬部，主因該企於巴西及印度的廠房因疫情而暫時關閉，加上手機整體需求下跌，現時庫存水平已可滿足疫情期間明顯減少的市場需求。事實上，較早前推出的旗艦手機Galaxy S20系列，就有指因消費者在疫情期間態度轉趨保守，銷量遠不及前一代的S10。

另有消息人士亦指出，三星要待印度與巴西的工廠運作恢復常態，再考慮將產量調整回正常水平，但該企預計智能手機市場會於本季內觸底反彈，屆時將會開放所有產能，以滿足市場。

Galaxy S20南韓首日銷情欠佳　銷量僅佔前代一半

【三星實測】Galaxy S20功能大升級　驚人100倍變焦登場（有片）

責任編輯: 周俊霖

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