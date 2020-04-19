【美國疫情】多州掀解封示威 特朗普酒店外丟假屍袋

美國疫情再次反彈，上周新增確診人數再創一周新高。不過，多個州分繼續有民眾示威，要求放寬防疫限制，盡快重啟經濟。紐約示威者將假的屍袋丟在總統特朗普名下的酒店外，抗議特朗普防疫不力。德州及佛蒙特州部分商戶周一（20日）重開。

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科莫（Andrew Cuomo）上周六稱，紐約新增死亡為540宗，比前一日的新增死亡大減110宗，創4月1日以來最低。但科莫強調，不值得慶祝，其他州分已討論何時重啟經濟，紐約仍是重災區。

科莫表示，毋須高舉標語，都知道所有人都想解封。他指出，留醫人數及接受深切治療人數下跌，反映當地疫情已過高峰；當局會小心評估，讓商戶恢復營業及重開學校，重點是如何調節解封速度。

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德州及佛蒙特州周一（20日）將局部解除禁令，允許部分商業活動重啟，部分商店可重開，但會繼續執行保持社交距離等的防疫措施。蒙大拿州將於周五（24日）開始解除禁令。

美國國內多地分別有反特朗普及反居家令的示威，規模由數十人至上萬人不等。紐約有示威者將假的屍袋丟在特朗普名下的酒店外，抗議特朗普的防疫政策不力。

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印第安納州示威者在州長官邸外聚集，要求解除居家令。在德州首府奧斯汀，亦有數百民眾要求解封，高叫「美國」及「讓我們工作」等口號，又要求解僱國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）。

特朗普早前稱，「解放」部分州分，被指是認可及煽動民眾示威。科莫說，任何人都不應將疫情政治化。

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