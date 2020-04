▲ 現時西班牙死亡人數突破2萬,位列全球第二,總統桑切斯第三次向國會申請延長封關15日至5月9號,惟今次封關將可彈性處理,逐步放寬限制。(法新社)

歐洲新冠肺炎疫情仍然嚴峻,惟有國家見疫情逐漸緩和,陸續放寬封關令,如上周宣布逐步復工復產的西班牙。現時西班牙死亡人數突破2萬,位列全球第二,總統桑切斯第三次向國會申請延長封關15日至5月9號,惟今次封關將可彈性處理,逐步放寬限制。

自上週起放寬部分封關,恢復生產等經濟活動,但大部分民眾除了必要出行和出門購買糧食,仍需留在家中。

桑切斯表示,這次延長封城將彈性處理,包括放寬兒童的限制,讓他們能在4月27日能夠出門,前提是「在做好防護措施和有時間限制,以避免接觸傳染(“limited and subject to conditions to avoid contagion,” )」的情況下;預料未來數天會敲定彈性放寬的細節。

