【美股一周】三大指數連升兩周 今周走勢看巨企業績

▲ 【美股一周】三大指數連升兩周 今周看巨企業績

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續下，美國總統特朗普（Donald Trump）上周公布復工指引，市場憧憬美國重啟經濟。美股三大指數一周累計升逾2%，為連續兩周錄得升幅。今周有多間美國重要企業公布業績，包括串流媒體龍頭Netflix（美：NFLX）等。分析師認為，投資者今次著重的不只是業績表現數字，而是管理層的言論，以讓投資者分析企業能否捱過疫情。

美股道指上周五收市報24242點，升3%；標指升2.7%，收報2874點；納指收市升1.4%，報8650點。

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美股3大指數連升兩周。一周累計，道指、標指、納指分別累升2.2%、3%和6.1%。連同前周升幅，道指兩周累升15%，創下1938年以來兩周最大升幅。

觀望今周，美股後市走勢除了受疫情影響，亦料受業績期。今周約有5分1的標指成分股公布業績，即將公佈業績的企業中有不少大型的工業、科技及消費品企業，其中較令人關注的相信是Netflix，其股價在過去一周創新高。

市場此前已下調企業首季盈利預期，金融數據供應商Refinitiv指，分析師估計標指成分股整體盈利挫12.8%，對比4月1日時的預測為下滑4.7%。

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不過，分析師認為，企業首季業績數字能否勝預期，或對股價的影響不大。Abbot Downing副投資總監施萊夫（Carol Schleif）指，今個業績期主要是看管理層怎樣去解讀，而不是看數字。

分析師認為，投資者希望得知在未來幾個月，疫情對企業維持營運方面產生甚麼明確的影響。Cherry Lane Investments合夥人梅克勒（Rick Meckler）指，投資者希望知道企業的緊急應變計劃，而對於大部份企業而言，較重要的問題是，他們預計業務可於何時重啟和受到的傷害會有多嚴重。

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另一方面，投資者亦關注美國開始解封及重啟部分經濟後，企業是否能完全復工，並回聘員工。

Greenwood Capital首席投資總監托德（Walter Todd）表示，投資者希望藉此得知企業對自身業務今年內的預期。Refinitiv數據指，分析師預計美股今年業績減少13.6%，而來年則會反彈22.8%。

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