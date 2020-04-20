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【iMoney環球政經】比爾蓋茨遭陰謀論者「圍攻」　囤糧、預言演講被視為「證據」？

環球政經 10:56 2020/04/20

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微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates ）早前曾經多次就新冠肺炎議題發聲，既指責美國政府錯失控制疫情的時機，又指責特朗普不再資助世界衛生組織（WHO）「聽起來很危險」，猶如疫情界「KOL（意見領䄂）」。

早前有不少陰謀論者把新冠肺炎病毒和比爾蓋茨拉上關係，認為他事先知道會發生病毒大流行，又有講法指這名億萬富翁，想向全球人口植入疫苗微芯片，根據媒體分析公司Zignal Labs的數據，最高峰每日在電視和社交媒體上，對有關言講的提及有1.8萬次，從2月到4月在電視或社交媒體上，把比爾蓋茨和新冠肺炎病毒起源錯誤地聯繫起來的陰謀論，竟然有多達120萬次，比排名第二的新冠肺炎陰謀論高約33％。

相關文章：【新冠肺炎】Microsoft創辦人Bill Gates指　美國已錯過最佳的封關時機

相關文章：Bill Gates：若做好檢疫及封閉措施　可於10周內降至最低水平

比爾蓋茨經常在電視和節目訪談中露面，在此期間，他表示會透過比爾和梅琳達·蓋茨基金會（Bill＆Melinda Gates Foundation）捐出2.5億美元，幫助開發有效對抗新冠肺炎的疫苗。

比爾蓋茨曾經說新冠肺炎可能在未來幾年造成更廣泛的威脅，有陰謀論者借此言論大造文章，聲稱比爾蓋茨早已預知這此的病毒大流行，更引述一些「證據」支持其論點，例如，據比爾蓋茨的妻子梅琳達（Melinda）稱，比爾蓋茨曾在地下室裡儲存食物；比爾蓋茨亦曾在2015年的TED演講「下一次爆發？我們還未準備好」中，警告人們傳染性病毒比核戰爭對人類的威脅更大。

相關文章：【疫情囤糧】驚無糧食無水飲　比爾·蓋茨多年前就在地下室囤糧

據《紐約時報》報導，該演講在最近幾週內在YouTube上獲得了2500萬新觀看次數，各種反疫苗接種組織和陰謀論組織，目前都在引用該影片，作為比爾蓋茨「預知」的證據。

撰文 : 黎海怡

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