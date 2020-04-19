【美國疫情】歌頌檢測率 特朗普：紐約高過新加坡

新冠肺炎疫情在美國持續，美國總統特朗普表示，部分州分的人均檢測率，高過所有主要國家。他以約紐為例，指該地區的檢測率高過新加坡。惟紐約州長科莫指，州內實驗室缺少檢測試劑，檢測阻力增加，要求聯邦政府幫忙購買。

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美國民主黨批評特朗普（Donald Trump） 處理疫情不當，特朗普上周六（18日）在疫情記者會中反駁稱， 按人口比例計算，路易斯安那、馬薩諸塞州等地，檢測率高過所有主要國家。

特朗普重申，美國擁有強大的檢測能力，但不幸的是，有黨派試圖將檢測政治化。他不點名批評前總統奧巴馬（Barack Obama）政府，指華府「繼承了上屆政府的爛攤子」，故指控處理疫情不當是不合適的。

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約紐州長科莫（Andrew Cuomo）同日表示，諮詢過州內頂尖實驗室，希望將檢測量翻倍，但實驗室回應指，需要更多試劑才能進一步擴大檢測。他促請聯邦政府幫忙購買更多試劑。

疫情重災區紐約州日前宣布，延長封城至5月中，反映疫情仍然嚴峻。科莫指出，紐約目前的挑戰是進一步擴大檢測，唯有檢測才能控制疫情、發現患者、追蹤與患者有接觸的人。

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