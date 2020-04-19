  • 27°C
香港時間 : 2020419日 (日) 11:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

騰訊內地起訴點雲科技及淘寶（中國）　雲遊戲平台大戰一觸即發

金融經濟 10:24 2020/04/19

分享：

雲遊戲平台「菜雞遊戲」主打遊戲，是騰訊旗下的《英雄聯盟》。

騰訊 （00700） 在內地起訴廣州點雲科技、淘寶（中國）軟件，據中國審判流程信息公開網顯示，內地4月14日已開庭，案件編號為 （2020） 浙0192民初1329號。據36氪報道，杭州互聯網法院已受理騰訊起訴點雲科技（雲遊戲平台：菜雞遊戲）及淘寶，侵害作品信息網絡傳播權及不正當競爭糾紛兩宗案件，涉案作品有《英雄聯盟》《 QQ飛車》《地下城與勇士》《穿越火線》《逆戰》等，立案標的金額總計超過960萬元人民幣。案件已正式開庭，據悉點雲科技正尋求庭外和解。

內地雲遊戲平台蜂起，以「菜雞遊戲」最受玩家歡迎。雲遊戲即免安裝遊戲，而可即時透過手機APP、電腦或網頁來打機，是內地遊戲的新戰場。舉例來說，雲遊戲平台「菜雞遊戲」APP內，便可玩到騰訊的《王者榮耀》、《絕地求生》、《Call of Duty Mobile》等，同時亦可玩網易（美國上市）的《第五人格》。

除了免費遊戲，單機遊戲亦可，例如《巫師3》、《刺客信條》及《太空戰士15》等，便可透過菜雞APP來玩。

雲遊戲的好處，是不用要求太高質素的顯示卡，不用下載遊戲，透過雲遊戲平台APP便可即時打機，惟對網絡連線有較高要求。

至於價錢，以「菜雞遊戲」來說，手機可每日免費1小時，約7港元便可買300菜幣，每100菜幣玩1小時，另有以日計的收費，非常便宜。

市場的關注點是，雲遊戲平台是否侵權，例如《英雄聯盟》、《王者榮耀》的IP是屬於騰訊，但透過雲平台玩不同公司的遊戲，是否如直播遊戲一樣，遊戲視頻著作財產權亦歸騰訊所有？雲遊戲平台的環節，除了用戶的收費，下一步隨時有龐大的遊戲廣告收入。

另外值得注意的是，騰訊亦有雲遊戲平台「騰訊即玩」，主打自己IP遊戲，個別地區測試中，其他有網易雲遊戲、格來雲遊戲等，各自有不同主打遊戲，暫時以「菜雞遊戲」受歡迎。

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

「菜雞遊戲」的電腦版，可見到騰訊《絕地求生》等不同類型遊戲。

相關文章：

華為拓「鯤鵬產業鏈」　響應5G加快雲遊戲市場

【強強聯手】騰訊夥拍晶片商英偉達 打造START雲遊戲平台

騰訊雲發表雲遊戲解決方案 優化現時技術

編輯：譚志偉

香港股票 騰訊控股（00700） 淘寶 遊戲 遊戲平台

上一篇文章

中國修改危疾保險定義 長遠有利險企？

下一篇文章

受惠聯儲局放水 垃圾債比高息股更吸引？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴】淘寶天貓總裁蔣凡捲緋聞 就傳聞致歉懇請公司調查
【阿里巴巴】淘寶天貓總裁蔣凡捲緋聞 就傳聞致歉懇請公司調查
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【口罩供應】Mask Lab第二輪口罩預售12時開始 數量三萬盒
【口罩供應】Mask Lab第二輪口罩預售12時開始 數量三萬盒
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【ESPRIT】思捷代理關閉內地全部門店　「比抹布還便宜」
【ESPRIT】思捷代理關閉內地全部門店　「比抹布還便宜」