騰訊內地起訴點雲科技及淘寶（中國）　雲遊戲平台大戰一觸即發

▲ 雲遊戲平台「菜雞遊戲」主打遊戲，是騰訊旗下的《英雄聯盟》。

騰訊 （00700） 在內地起訴廣州點雲科技、淘寶（中國）軟件，據中國審判流程信息公開網顯示，內地4月14日已開庭，案件編號為 （2020） 浙0192民初1329號。據36氪報道，杭州互聯網法院已受理騰訊起訴點雲科技（雲遊戲平台：菜雞遊戲）及淘寶，侵害作品信息網絡傳播權及不正當競爭糾紛兩宗案件，涉案作品有《英雄聯盟》《 QQ飛車》《地下城與勇士》《穿越火線》《逆戰》等，立案標的金額總計超過960萬元人民幣。案件已正式開庭，據悉點雲科技正尋求庭外和解。

內地雲遊戲平台蜂起，以「菜雞遊戲」最受玩家歡迎。雲遊戲即免安裝遊戲，而可即時透過手機APP、電腦或網頁來打機，是內地遊戲的新戰場。舉例來說，雲遊戲平台「菜雞遊戲」APP內，便可玩到騰訊的《王者榮耀》、《絕地求生》、《Call of Duty Mobile》等，同時亦可玩網易（美國上市）的《第五人格》。

除了免費遊戲，單機遊戲亦可，例如《巫師3》、《刺客信條》及《太空戰士15》等，便可透過菜雞APP來玩。

雲遊戲的好處，是不用要求太高質素的顯示卡，不用下載遊戲，透過雲遊戲平台APP便可即時打機，惟對網絡連線有較高要求。

至於價錢，以「菜雞遊戲」來說，手機可每日免費1小時，約7港元便可買300菜幣，每100菜幣玩1小時，另有以日計的收費，非常便宜。

市場的關注點是，雲遊戲平台是否侵權，例如《英雄聯盟》、《王者榮耀》的IP是屬於騰訊，但透過雲平台玩不同公司的遊戲，是否如直播遊戲一樣，遊戲視頻著作財產權亦歸騰訊所有？雲遊戲平台的環節，除了用戶的收費，下一步隨時有龐大的遊戲廣告收入。

另外值得注意的是，騰訊亦有雲遊戲平台「騰訊即玩」，主打自己IP遊戲，個別地區測試中，其他有網易雲遊戲、格來雲遊戲等，各自有不同主打遊戲，暫時以「菜雞遊戲」受歡迎。

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▲ 「菜雞遊戲」的電腦版，可見到騰訊《絕地求生》等不同類型遊戲。

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編輯：譚志偉