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【中小企教室】旅行代理商及職員申請津貼 　有甚麼需注意？（附申請表格）

商業 19:00 2020/04/18

分享：

旅行代理商最多可獲得20萬元津貼，視乎職員數量而定。（資料圖片）

旅行代理商及從業員支援計劃即日起接受申請，並於6月15日截止。一文看清相關津貼甚麼時候到手？需遞交甚麼文件？以甚麼形式發放？

【防疫抗疫基金】旅遊及酒店業界即日起可申請資助　導遊、領隊每月獲5000元

資助金額：

旅行代理商：

在2020年3月31日當日職員總數 津貼額
少於5名職員 20,000元
5名至19名職員 50,000元
20名至49名職員 100,000元
50名或以上職員 200,000元

旅行代理商職員：

將獲得等同每月5,000元、為期6個月的津貼，每筆津貼分兩期發放，合計3萬元

第一期津貼在完成審批後約1至2個月內發放 ，金額為15,000元。第二期津貼則在發放第一期津貼後約3個月內發放，金額同樣為15,000元。

【防疫抗疫基金】私人廢物收集商可獲8000元補貼　一星期後發放

旅行代理商職員可分兩次獲得合共3萬元的津貼。（資料圖片）

申請所需文件：

1. 填妥的申請表格A1正本（https://bit.ly/3bj9ZKp

2. 今年3月為每名職員供款的強積金紀錄副本 （由強積金核准受託人發出）

3. 列明收取資助的方式
　　A. 如選擇跟隨「旅行代理商資助計劃」8萬元資助，無須提交銀行賬戶證明文件
　　B. 如以另一銀行賬戶收取津貼，則需遞交相關賬戶的銀行存摺第1頁或月結單副本

４. 為職員申請津貼
　　A. 該職員填妥的申請表格 A1附件正本
　　B. 該職員用以收取津貼的銀行賬戶的銀行存摺第1頁或月結單副本
　　C. 該職員的香港身份證副本

責任編輯：葉泳珊

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