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【iMoney港股分析】中國飛鶴成北水新貴　買奶粉好賺過白酒？

股樓投資 16:22 2020/04/19

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自從中國飛鶴（06816）被納人港股通名單，北水佔股比重持續上升，截至周五（17日）數字，佔比已增至4.02%。目前，飛鶴股價處於新高水平，年初至今漲57.4%，絲毫沒有受新冠疫情影響。

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無他，飛鶴業績秀麗，去年收入升32%至137.22億元人民幣，純利達39.35億元人民幣，按年增75.5%，最為注目的是，來自高端嬰幼兒配方奶粉產品的收入增長41.4%，至94.11億元人民幣，帶動整體毛利率高達70%以上。

相關文章：【iMoney港股分析】內銀迎季績期 教你睇三大重要指標

去年11月，正因「盤數」太靚惹來沽空機構狙擊，事件平靜過後。最近又有內地文章直言其毛利率超高，甚至比生產白酒的五糧液還要高，後者毛利率約60%左右，質疑其可持續性，還引述分析員稱國內在疫情影響下，消費能力或將大打折扣，高端奶粉市場會面臨很大挑戰。

之前，摩通已調低飛鶴評級由「增持」至「中性」，主要考慮高端產品可能吸引其他對手進入市場，加劇競爭。

相關文章：【iMoney讀書會】熊市建倉必讀　林本利授亂市投資錦囊

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撰文 : 林衛

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