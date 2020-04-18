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【防疫抗疫基金】 會址資助計劃今日接受申請　可獲10萬元資助（附申請表格）

商業 17:43 2020/04/18

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會址資助計劃亦於今日開始接受申請，合資格申請者將會獲10萬元資助。（資料圖片）

「防疫抗疫基金」撥款通過後，會址資助計劃亦於今日開始接受申請，合資格申請者將會獲10萬元資助；5月18日截止申請。

【防疫抗疫基金】旅遊及酒店業界即日起可申請資助　導遊、領隊每月獲5000元

【防疫抗疫基金】私人廢物收集商可獲8000元補貼　一星期後發放

會址資助計劃今日開始接受申請，資助計劃為每間根據《會社（房產安全）條例》（第376章）發出的有效合格證明書（合格證明書）營運的合資格會址，提供一筆過10萬元資助，旨在為因疫情和政府推行的減少社交接觸措施後，而業務受到嚴重影響的合格證明書持有人提供即時的財政紓困。

在根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）所發出的有關指示的生效期內，持有有效合格證明書的人士均符合申請資格。合資格的合格證明書持有人可向民政事務總署轄下的牌照事務處（牌照處）遞交申請。截止申請日期為5月18日。牌照處在收到填妥的申請表格及相關文件後，一般可於約2星期內發放撥款。

申請表格及申請指引：https://bit.ly/3ajNuDI，或到其辦事處索取，地址為香港太古城太古灣道14號10樓。

【中小企教室】百分百擔保特惠貸款20日接受申請　現可預先登記（附登記教學）

責任編輯：葉泳珊

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