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【防疫抗疫基金】私人廢物收集商可獲8000元補貼　一星期內發放

商業 17:10 2020/04/18

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是次補貼計劃將為每個合資格私人廢物收集商提供一筆8,000元的特別津貼。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發，致營商環境更加困難。環境局撥出約700萬元，推出「都市固體廢物轉運服務帳戶持有人補貼計劃」，並已獲得立法會財務委員會通過。

【防疫抗疫基金】旅遊及酒店業界即日起可申請資助　導遊、領隊每月獲5000元

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是次補貼計劃將為每個合資格私人廢物收集商，即在本年1月1日至3月31日曾經把都市固體廢物運送至廢物轉運站或堆填區的都市固體廢物轉運服務帳戶，提供一筆8,000元的特別津貼。

當局預計，補貼計劃可惠及約800個相關私人廢物收集商，當中約七成為個人帳戶。在通過撥款後約一星期，環境保護署會寄出支票以分發此特別津貼，減省申請程序，期望及早為業界紓困。除上述補貼計劃外，環境局會在未來兩年開創與環保範疇有關的有時限就業職位，並加強現有的多項紓困措施。

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責任編輯：葉泳珊

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