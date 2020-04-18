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【防疫抗疫基金】旅遊及酒店業界即日起可申請資助　導遊、領隊每月獲5000元

商業 16:20 2020/04/18

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計畫將會向每間持牌旅行代理商發放津貼，由2萬元至20萬元不等。（資料圖片）

立法會財務委員會今日批出第二輪「防疫抗疫基金」的撥款，其中旅行代理商及從業員支援計劃和酒店業支援計劃即時開始接受業界申請，截止日期分別為6月15日和5月18日。

【中小企教室】百分百擔保特惠貸款20日接受申請　現可預先登記（附登記教學）

計畫將會向每間持牌旅行代理商發放津貼，由2萬元至20萬元不等，視乎職員數目而定。港府預計，有約1730間旅行代理商可以受惠。

在2020年3月31日當日職員總數 津貼額
少於5名職員 20,000元
5名至19名職員 50,000元
20名至49名職員 100,000元
50名或以上職員 200,000元

同時，每名旅行代理商的職員及主業為持證導遊及領隊的自由作業者，每月可獲5000元津貼，為期6個月，每筆津貼分兩期發放。大約26 000從業員可受惠於此措施。

另外，計畫亦會向每間持牌酒店發放最高40萬元的津貼；料約300間酒店受惠。

發牌客房數目為100間或以下 一筆過300,000元津貼
發牌客房數目為101間或以上 一筆過400,000元津貼

計劃的申請資料及所需表格已上載至旅遊事務署網頁：www.tourism.gov.hk

此外，政府亦透過「防疫抗疫基金」為郵輪業提供財政支援，包括為啟德郵輪碼頭營運商提供每月固定租金和管理費寬免，為期6個月，並向受郵輪碼頭入境服務暫停影響而取消航次的郵輪公司在重新預訂航次時提供泊位訂金退款。政府會直接通知郵輪碼頭營運商和相關郵輪公司有關安排。 

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責任編輯：葉泳珊

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