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【5G時代】「5G消息」擬年內商用 可成首款5G「殺手級」應用？

金融經濟 16:19 2020/04/18

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內地三大電訊商早前發佈「5G消息」，有指或將成為5G時代首個殺手級應用。

中港5G相繼商用，隨著更多人升級至5G手機，5G應用日益受到關注。內地三大電訊商早前發佈「5G消息」，市場已有聲音指其將成為5G首款「殺手級」應用（Killer App）。內地媒體引述電運營商指，5G消息預計年內可商用，且中移動 （00941） 將早於中電信 （00728） 、聯通 （00762） 提供商用服務。

所謂5G消息，是傳統短信業務的全面升級，除文字外，將支持圖片、音頻、視頻、地址位置、聯繫人等形式，甚至可完成支付。用戶無需下載，即可在「5G消息」使用繳費充值、票務訂購、酒店預訂、物流查詢、餐飲訂座、外賣下單等各類服務。

值得注意是，GSMA（全球移動通信系統協會）計劃將「5G消息」納入5G手機必選功能，華為、中興 （00763） 、小米 （01810） 、OPPO、vivo、聯想 （00992） 、Samsung等手機廠商均表態參與。據報，蘋果也正與GSMA進行談判。

若暫且不計算蘋果設備，根據谷歌去年公佈數據，全球Android月活躍設備數約25億，由於「5G消息」在手機出廠已預置，意味該批用戶將自動成為「5G消息」用戶，再加上「5G消息」背後的商家、廣告主等，料將成為龐大生態。

富瑞料可奪微信等OTT平台市佔

券商富瑞認為，「5G消息」或可助營運商從微信、Whatspp、Facebook Messager等奪回部分市佔。富瑞認為，5G時代更大帶寬、數據高速傳輸下，用戶更輕易傳輸圖像影響，且相較OTT平台，用戶無需下載應用程式、僅提供電話號碼即可互動。

富瑞同時預期微信今年的收入可達2470億人民幣，為三大營運商去年總收入約2成，反映即時通訊軟件的營收能力。富瑞表示，「我們並不是說微信將會消亡，但絕對需要緊密關注發展。」

相關文章：

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編輯：陳健婷

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