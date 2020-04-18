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【新冠肺炎】Walmart增聘5萬名員工　特別接收餐飲、酒店業被裁僱員

商業 15:22 2020/04/18

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Walmart早前招聘15萬員工的目標提前完成，日前又再度額外增聘5萬名員工。（法新社圖片）

新冠肺炎爆發已有一段時間，本港零售正出現倒閉潮、裁員潮。不過，另一邊廂Walmart（沃爾瑪）竟再度大舉增聘5萬名員工。

【疫市營商】盤點六大「疫市奇葩」　零售商有望起死回生？

新冠肺炎全球大流行，不過網購、日用品的需求大大提升。Walmart早前招聘15萬員工的目標提前完成，日前Walmart又再度宣布，將額外增聘5萬名員工。

Walmart已經成為全美國聘請最多僱員的私人企業，員工總數高達150萬人。3月中，Walmart開始招聘15萬名員工，合共收到100萬份申請，平均每日聘請5000人。雖然85%的新增職位是兼職或臨時工，但部分將會轉為長期職位。

【疫市營商】疫情打擊旅遊業　康泰旅行社轉做網店HTMALL

至於該5萬個【新冠肺炎】Walmart增聘5萬名員工　特別接收餐飲、酒店業被裁僱員新增職位，則包括收銀員、倉存、運輸司機及物流中心的包裝員等。同時，Walmart將會把聘請過程由2星期縮短至24小時。應徵者可透過文字短訊申請；Walmart又與超過70間企業合作，物色因疫情被解僱的員工，包括餐飲及酒店等重災區。

【疫市營商】在家訓練廚藝　Daydaycook推出網上烹飪班連食材（附優惠碼）

責任編輯：葉泳珊

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