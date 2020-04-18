【疫市營商】在家訓練廚藝　Daydaycook推出網上烹飪班連食材（附優惠碼）

▲ 不是人人天生也是廚神，網上烹飪班應運而生。就連食材也可直送家中，足不出戶也可「學煮幾味」。

居家抗疫期間，不少港人可能一日三餐也在家中解決。不是人人天生也是廚神，網上烹飪班應運而生。就連食材也可直送家中，足不出戶也可「學煮幾味」。

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Daydaycook最近推出「足不出戶網上烹飪班食材包」 ８折優惠，是次烹飪班以泰國菜為主題，正好紓緩一下港人到泰國旅遊的心癮。菜式包括「泰式黃咖喱雞」 、「香茅鹽焗烏頭」，以及「鹹蛋黃金沙豆腐」。收費為450元，每日會有10優惠名額可享8折優惠。只需於結帳時輸入優惠碼「ONLINECOOK」，即享優惠。

付款後Daydaycook會把食材包送到府上，並送出教學短片及食譜至電郵地址。由於是Youtube的私人影片，需用以上電郵地址登入才能看到。

▲ Daydaycook最近推出「足不出戶網上烹飪班食材包」 八折優惠。（Daydaycook網站截圖）

▲ 是次烹飪班以泰國菜為主題，三道菜式包括鹹蛋黃金沙豆腐。（Daydaycook網站截圖）

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值得留意的是，食材包為2至3人份量，將由密實袋和保溫袋包裝好送出。星期一至五下午3時前完成下單及付款，最快後日下午安排送貨。若於星期五3時後至星期日11時59分前下單及付款，則於星期二下午安排送貨。

除了Daydaycook之外，煤氣烹飪中心亦開設網上烹飪班連食材運送。若然想自備食材，煤氣烹飪中心亦不時在Facebook直播教學，款式包括柚子原隻橙啫哩 、焗盅烤雞 、月見醬燒雞肉棒等。4月20日中午12時更會直播教學近期大熱的意式千層雪糕，學會自製，不再怕便利店缺貨。

▲ 煤氣烹飪中心將會在4月20日中午12時直播教學近期大熱的意式千層雪糕。（Facebook圖片）

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責任編輯：葉泳珊

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