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【iMoney周末好去處】小編真心推介行山路線  鹿頸「Hea行」去谷埔歎蠔仔煎

環球政經 15:29 2020/04/18

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走的多是沿海邊的石屎小徑。

近日小編去了一條「Hea行」行山路線，真心推介給大家。是由粉嶺鹿頸行去谷埔，這條行山路線易行又有美景，路線沿海邊行，對岸就係邊境沙頭角。

谷埔村保留的學校，十色古香，樓下有廟，樓上為學校。

香港呢邊則是幾條客家村，還保留老屋舊建築，極有鄉村風味。行的主要是石屎徑及平地，中間要上個小山，但難度屬一星。

上了小山後會有一片小樹林。

小編當日見不少一家大小，扶老攜幼都行得好輕鬆，有山有水外，沿路有公廁、村屋小食店提供汽水、豆腐花等。

沿路綠意盎然。

小編覺得這條行山路線最「正」的兩個位，一是行到終點谷埔村有間松記客家私房菜，食的不是餐蛋麵一類的簡餐，竟然是酒樓菜色，有當地即取蠔仔做的蠔仔煎、還有惹味鼓油皇炒麵，仲可以有雞有魚。如果早落「柯打」，老闆更可安排私房菜。

當地即取蠔仔做的蠔仔煎。

二是谷埔村前的一片荒廢田，長滿薑花及蘆葦。夏天漫步田邊阡陌，送來幽幽花香，秋天則換上金黃蘆葦海，在松記食完飯沿旁邊石屎小路行入谷埔村就見。

谷埔村前的荒田，秋天會變成蘆葦海。

點樣去：

1 由粉嶺港鐵站外坐專線小巴56K，總站鹿頸下車後，沿新娘潭路往雞谷樹下村，村口有路接入海邊的路。提醒大家小巴班次不密，人多日子回程要排大隊等車，小巴需要時會有加班車，最晚一班小巴開往粉嶺港鐵站為晚上7:30。

2 若開車可由大埔大尾篤新娘潭路入，在雞谷樹下村外有公眾停車場，但假日車場很快滿，小編當日見有車主隨路邊泊，最後人人雨擋夾有張「牛肉乾」。

幾難行：難度最低的一星

玩幾耐：路線來回（鹿頸－＞谷埔－＞鹿頸）約需1.5小時，Hea行食個飯可玩半天

 

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