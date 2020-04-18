Lady Gaga大讚世衛譚德塞 「真正的超級巨星」

全球慈善音樂會「One World: Together at Home」本港時間周日凌晨舉行前，牽頭人Lady Gaga於演唱會前，大讚世界衛生組織總幹事譚德塞是超級巨星，無視美國總統特朗普及國內保守派近期的強烈批評。

▲ Lady Gaga大讚世衛總幹事譚德塞

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，疫情仍未見頂，但留在家中抗疫可以一樣精彩！Lady Gaga等全球群星，與世衛（WHO）合作，聯手呈獻全球慈善音樂會「One World: Together at Home」，會馬拉松式獻唱6小時籌款，為前線抗疫醫護人員，以及留家防疫世界民眾打氣。演唱會香港時間周日凌晨2時開始，經網絡全球免費直播，也就是說星期六晚上千萬不要睡！

演唱會仍未舉行，但至今已經籌得5,000萬美元善款。

Lady Gaga周五與世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）直接對話，

譚德塞博士，你是一個真正的超級巨星。 （Dr. Tedros, you're truly a superstar.）

Lady Gaga感謝譚德塞，對傳媒說出專業醫護人士的故事，尤其是組織如此缺乏資源下。

有關言論明顯是向特朗普（Donald Trump）放話，特朗普日前宣布暫停向世衛捐款，以表達對世衛處理疫情手法的不滿，包括曾經批評美國對中國實施旅遊禁令。

▲ 世衛總幹事譚德塞（中）

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