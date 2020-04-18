【疫市營商】盤點六大「疫市奇葩」　零售商有望起死回生？

疫情陰霾底下，零售陷入超級寒冬時期。群眾減少外出，居家抗疫，惟亦衍生了另類「宅經濟」。除了外賣市道特別發達外，還有甚麼產品成為「疫市奇葩」，可讓零售商參考？



英國媒體BBC整合了六大逆市造好的「宅經濟」，當中不少亦值得本地中小企借鏡，在抗疫時期更貼合市場需求。

1. 單車及健身器材

據BBC報道，單車的銷售額增加，以英國製造的Brompton折疊自行車為例，疫情期間銷量上升15%；連維修單車的需求亦連帶增加。



外出踏單車可能還是較大風險，室內健身可能則更貼合消費者需求。報道引述市場研究公司Mintel表示，室內運動健身器材成為近期熱賣商品。就如香港一樣，健身中心被逼停業，但消費者留家做運動的時間增加，又希望在疫情期間鍛鍊身體。故零售商亦不妨考慮採購較為輕便的健身器材，以回應市場需求。

▲ 健身中心被逼停業，但消費者留家做運動的時間增加。（資料圖片）

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2. 戶外和室內遊戲器材

家中遊戲玩樂的產品亦因應疫情，而需求上升。遊戲器材供應商Andy Beresford表示，他們的乒乓球桌的所有庫存已全數沽清，甚至連下批貨量亦已預售完畢。



雖然乒乓球桌未必適合香港情況，但事實上桌上遊戲、室內遊戲產品近期亦大受歡迎。潮流產品專門店JC Shop創辦人莊天頌早前亦表示，小朋友遊戲產品的銷量近期亦見升幅。

▲ 桌上遊戲、室內遊戲產品近期亦大受歡迎。（資料圖片）

3. 居家休閒嗜好

售賣植物種子的Phil Jones表示，人們搶購紅蘿蔔、蕃茄等食物的種子，並非因擔心食物短缺，而是希望在家打發時間。此情況亦與香港雷同，早前亦有網民在家研究種植豆芽菜，實行「自給自足」。

事實上，大部分DIY產品亦有需求增加的趨勢，例如烘焙、煮食產品等。有本地烘焙店甚至指目前情況求過於供，牛油、麵粉及忌廉等食材特別搶手。

▲ 烘焙產品甚至是求過於供。（資料圖片）

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4. 書籍

描述傳染病的小說特別受歡迎。英國亞馬遜暢銷書排行榜第二的是Dean Koontz的《黑暗之眼》（The Eyes of Darkness）。這本1981年出版的小說，描述一種名為Wuhan-400（武漢-400）的病毒，與現時疫情不謀而合。

另一本暢銷書是法國作家Albert Camus所寫的《鼠疫》（The Plague）。英國企鵝出版社（Penguin Books ）表示，與去年同期相比，這本書的銷量增長了150%。

▲ 描述傳染病的小說特別受歡迎。（Amazon圖片）

5. 電子產品

許多國家的超市出現搶購人潮，光是在英國，超市估計人們在家囤積了相當於10億英鎊的額外食物。因此，雪櫃成為英國網絡購物熱門關鍵詞。

手提電腦、打印機等辦公產品亦錄銷量增長，更何況是電視和遊戲機等電子娛樂產品。乘著遊戲熱潮，原價2340元的Nintendo Switch更被炒至高達3600元；《健身環大冒險》（Ringfit Adventure） 亦炒至近2000元，增幅逾1.5倍。

▲ 原價2340元的Nintendo Switch更被炒至高達3600元。（法新社圖片）

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6. 速遞服務

居家抗疫期間，不少人選擇網購。運送的需求量因而大增，就連英國的郵差不得不呼籲禁止寄送垃圾郵件。香港的HKTVmall亦不斷增聘人手，包括門市、物流及倉存職位等，可見相關服務的商機湧現。

▲ 香港的HKTVmall亦不斷增聘人手。（資料圖片）

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責任編輯：葉泳珊

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