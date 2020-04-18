【阿里巴巴】淘寶天貓總裁蔣凡捲網紅張大奕緋聞 如涵電商跌6.4%

▲ 內地網紅張大奕為中概股如涵電商的首席營銷官，她與淘寶天貓總裁蔣凡的緋聞傳出後，曾累如涵電商跌近1成。

阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁、阿里媽媽事業群總裁蔣凡捲入內地網紅張大奕緋聞風波。微博用戶「花花董花花」的兩則帖文近日在網絡流傳，她在文中點名張大奕，並稱「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了」，有網民指該名微博用戶為蔣凡妻子。不過，兩則微博帖文最新已經消失，疑被刪除。

▲ 網上流傳的疑似蔣凡妻子微博截圖。

張大奕為內地網紅經濟代表人物。據內地媒體報道，她在2016年巔峰時期，曾經在兩小時帶動2000萬成交額，她的店鋪也是淘寶第一家「雙11」銷量破億的女裝店。張大奕持股7%的如涵電商（美：RUHN）去年在美國上市，自2017年至2019年，她旗下淘寶店鋪均貢獻如涵逾半營收。

如涵在美股曾跌近1成，收報3.83美元，跌6.4%。

▲ 蔣凡在去年從張勇手中接棒，首擔「雙11」大旗，他一直被視為是阿里巴巴CEO接班人的熱門人選。

蔣凡於2013年加入阿里巴巴，分別於2017年、2019年分別被委任為淘寶、天貓總裁，去年底再分管阿里媽媽事業群。蔣凡被稱為阿里巴巴「最年輕合夥人」，去年他從主席、首席執行官張勇手中接棒，首擔「雙11」大旗，被視為阿里巴巴CEO接班人的熱門人選。

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編輯：陳健婷