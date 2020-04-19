【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查

▲ 內地網紅張大奕為中概股如涵電商的首席營銷官，她與淘寶天貓總裁蔣凡的緋聞傳出後，曾累如涵電商跌近1成。

這邊廂韓劇《夫妻的世界》熱播，那邊廂《夫妻的世界》現實版似乎正在上演。阿里巴巴 （09988） 最年輕合夥人、淘寶天貓總裁、阿里媽媽事業群總裁蔣凡，捲入內地網紅張大奕緋聞風波。

微博用戶「花花董花花」的兩則帖文近日在網絡流傳，她在文中點名張大奕，並稱「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了」，有網民指該名微博用戶為蔣凡妻子。不過，兩則微博帖文最新已經消失，疑被刪除。

新浪科技引述內部消息指，蔣凡今日在阿里巴巴內網發帖文，因為家人在微博上的言論和一些不實網絡傳言給公司帶來非常不好的影響，深表歉意，並懇請公司對自己展開相關調查。

▲ 網上流傳的疑似蔣凡妻子微博截圖。

張大奕為內地網紅經濟代表人物。據內地媒體報道，她在2016年巔峰時期，曾經在兩小時帶動2000萬成交額，她的店鋪也是淘寶第一家「雙11」銷量破億的女裝店。張大奕持股7%的如涵電商（美：RUHN）去年在美國上市，自2017年至2019年，她旗下淘寶店鋪均貢獻如涵逾半營收。

如涵在美股曾跌近1成，收報3.83美元，跌6.4%。

▲ 蔣凡在去年從張勇手中接棒，首擔「雙11」大旗，他一直被視為是阿里巴巴CEO接班人的熱門人選。

蔣凡於2013年加入阿里巴巴，分別於2017年、2019年分別被委任為淘寶、天貓總裁，去年底再分管阿里媽媽事業群。蔣凡被稱為阿里巴巴「最年輕合夥人」，去年他從主席、首席執行官張勇手中接棒，首擔「雙11」大旗，被視為阿里巴巴CEO接班人的熱門人選。

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編輯：陳健婷