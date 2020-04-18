【新冠病毒之謎】諾貝爾病毒學家Luc Montagnier：來自武漢一個實驗室

▲ 美國國務卿蓬佩奥於霍士新聞訪問中指中國在疫情欠缺透明。（網上截圖）

早前中美兩國就新冠肺炎冠上中國或武漢名稱成外交風波。美國總統較早時候在推特上發文，指武漢官方修正死亡數字上調了50%，遠遠高於美國的死亡數字。接着於今周五（17日）美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）於電視訪問指，中國對疫情的資訊欠缺透明及適當處理，令很多國家反思是否讓中國參與建設通訊設施，當華為來銷售通訊設備及硬件時，這些國家會用不同的角度去做決定。外界有分析指蓬佩奥的說話，借疫情打華為。

蓬佩奥又要求中國容許美國到武漢的病毒實驗室展開調查，該實驗室被懷疑是新冠肺炎的「源頭地」，而非野味巿場。被視為親共和黨的霍士新聞（Fox News）早前報導，指美國的情報人員指懷疑新冠肺炎病毒被製造出來，不是作為生物武器，而是中國想顯示其識別及對抗病毒的能力，病毒卻進入了社區。

▲ 諾貝爾病毒學者Luc Montagnier指新冠病毒是蝙蝠病毒加入基因製造出來的。（Wikipedia)

今周四（16日），因研究愛滋病毒得2008年諾貝爾醫學獎的88歲法國著名病毒學家Luc Montagnier已發表病毒來自武漢一個實驗室的說法，Luc Montagnier接受法國醫學網訪問時指，目前全球爆發的新冠肺炎乃來自武漢一個實驗室。現時仍從事病毒研究的Luc Montagnier指，在來自蝙蝠的病毒中，被人操縱了，加入幾段愛滋病的基因序列小段，成為非自然產生的病毒，並指「製作」這病毒的精細度，其工作如同鐘錶匠。不過，Luc Montagnier不知道誰製造出這種病毒及目的。

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