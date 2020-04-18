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【全球大流行】日本航空料首3個月蝕14億　8年來首次虧損

商業 10:38 2020/04/18

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日本航空（Japan Airlines）初步估計今年首3個月將會錄得200億日元虧損（約14.4億港元）。（法新社圖片）

新冠肺炎全球爆發，多國實施邊境管制，對航空業的影響嚴重。據日本媒體報道，日本航空（Japan Airlines）初步估計今年首3個月將會錄得200億日元虧損（約14.4億港元），是8年來首次錄得單季虧損。

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據報道指出，日本航空1月至3月的銷售額約減少2至3成，將介乎於2500億至2999億日元左右（180億至210億港元）。由於乘客從2月下旬開始急劇減少，特別是往來中國的航班減少。後來隨著疫情擴散，亞洲和歐美地區的航班亦大幅削減。

3月份，日本航空的國際航線航班只有平時的1成左右，日本國內的航班也減少約3成。就期間的航班入座率而計算，不少航線已跌破5成，屬航空業收支平衡分水嶺。

日本航空 4月份往後的業績將無可避免地進一步惡化。儘管收入大幅減少，但日本航空無法削減人工及維修保養費用等費用。1月至3月的營業虧損規模，最終甚至有可能擴大到300億日元（約21億港元）。

【口罩供應】海關再檢4款口罩含菌超標　來自東南亞及西亞（附圖）

責任編輯：葉泳珊

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