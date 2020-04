【教你點睇】Lady Gaga有份策劃 全球抗疫網上演唱會明早開鑼

世衛及全球公民、並由美國歌后Lady Gaga策劃,於香港時間今周日(19日)舉行大型慈善演唱會《One World: Together At Home》,邀請名人歌星表演及出場共116位,為全球因新冠肺炎留家及前線醫護打氣。歌星組有Lady GaGa、Taylor Swift、Jennifer Lopez、Celine Dion、 Paul Mccartney等,還有香港兩代歌神張學友及陳奕迅。名人組有碧咸(David Beckham)夫婦、「名咀」Jimmy Fallon及Ellen DeGeneres 等。活動分為兩部份:一是2小時直播節目,二是全球歌星以網上串流方式獻唱。

1. 直播節目:

幾時睇:香港時間4月19日早上8時至10時

邊度睇:美國電視台ABC、CBS、NBC及網上電台iHeart Media Channel

出場歌手及名人:Lady Gaga、Rolling Stones、Elton John、Jennifer Lopez、Celine Dion、Oprah Winfrey、Alicia Keys、Usher、Stevie Wonder、Taylor Swift、Paul McCartney、Eddie Vedder、Billie Eilish、Lizzo、John Legend、Pharrell Williams、LL Cool J、Amy Poehler、Andrea Bocelli、Kacey Musgraves、Ellen DeGeneres、Awkwafina、Billie Joe Armstrong of Green Day、Camila Cabello、Chris Martin、David Beckham and Victoria Beckham、Finneas、Idris Elba and Sabrina Elba、J Balvin、Keith Urban、Kerry Washington、Maluma、Lupita Nyong'o、Lang Lang、Sam Smith、Matthew McConaughey、Priyanka Chopra Jonas、Shah Rukh Khan、Shawn Mendes、Burna Boy。

2. 全球歌星網上串流方式獻唱

幾時睇:香港時間4月19日凌晨2:00開始

邊度睇:You Tube、Facebook、Yahoo、Apple、Instagram、Twitter、Amazon Prime Video、騰訊音樂娛樂、阿里巴巴、LiveXLive、TuneIn等。

註:香港代表張學友及陳奕迅會在這部份的活動獻唱

齋聽唔睇:純粹想聽歌,Spotify製作了《One World: Together At Home》專輯,有份參與今次活動的歌手共100人的歌曲大雜錦, 其中有張學友的《每天愛你多一些》 。

想掌握投資先機:即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!