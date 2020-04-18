【美股收市】兩大利好刺激道指飆704點  波音急漲逾14%

美國總統特朗普公布復工三部曲指引，多個州擬放寬防疫限制，加上治療新冠肺炎的新藥臨床測試結果佳，增加投資者對美國早日重啟經濟的憧憬，美股連升第二日，兩大利好刺激道指周五尾市升幅擴大，升破24200關。

波音（Boeing，美：BA）宣布恢復有限度的客機生產，刺激股價大漲逾14%，帶領道指走高。道指收報24242點，升704點或3%；標指收報2874點，升75點或2.7%；納指收報8650點，升117點或1.4%。

美股3大指數均連升兩周。本周計，道指、標指、納指分別累升2.2%、3%和6.1%。

除了憧憬重啟經濟，美股同時受惠針對新冠肺炎的新藥瑞德西韋（remdesivir）測試結果理想。而研發瑞德西韋的美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences，美：GILD），股價亦因此飆升9.7%。

蘋果（Apple，美：AAPL）逆市挫1.3%，主因遭高盛（Goldman Sachs）降低評級，從「中性」下調至「賣出」，憂慮新冠肺炎疫情可能打擊iPhone需求，加上多國實施封鎖令，或拖慢iPhone 12推售時間，將削弱蘋果手機整體銷售表現。

特朗普發布指導意見，各州及僱主可在4周內撤回大部分保持社交距離的疫情防控措施，但是否重開將由各州州長決定。至少有兩個州的州長表示，希望5月1日放寬防疫限制措施，以重啟經濟活動。密歇根州與其他6州已組成聯盟，研究共同展開重啟經濟的細節。聯盟成員之一俄亥俄州州長Mike DeWine表示，希望在5月1日重啟當地經濟。

不過，美國3月領先經濟指標急跌6.7%，加上中國經濟數據差，打擊原油需求前景，紐約期油再次跌穿20美元大關，收報18.27美元，跌8.1%，創自2002年1月以來收市新低，全周累跌19.7%。

「股神」巴菲特拍檔芒格（Charlie Munger）估計，美國經濟衰退已經發生，但相信不會陷入蕭條。他表示，沒有收到企業尋求財政援助，相信商界因疫情的爆發感到震驚，並對下一步的行動感到困惑。芒格認為投資者宜審慎行事，因為經濟前景仍未明朗，手持現金是最合適。

另據外媒報道，儲局買債規模放緩，據紐約聯儲銀行表示，下周儲局每日將購買150億美元美國國債，低於本周的每日300億美元。

投資者避險情緒降溫，紐約期金跌穿1700美元，收市跌1.9%，報1698.80美元。