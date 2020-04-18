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【iMoney論樓】樓按Plan勿亂揀　揀錯好蝕底

股樓投資 13:12 2020/04/18

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過去數年，為協助首期不足者置業，部分發展商推出高成數按揭計劃，甚至是俗稱的「呼吸Plan」。一般來說，「呼吸Plan」的審批較銀行寬鬆，頭幾年都有供款優惠，惟代價是優惠期過後，供款利率急升，且較銀行高很多。

話雖如此，仍有不少人選用這類計劃入市。事實上，這些買家實際與發展商對賭，押注優惠期內樓價續升，待優惠期後，便轉按至一般銀行，又或賣樓賺錢，惟新冠肺炎肆虐，樓價持續下跌，他們這個如意算盤如今或打不響。

相關文章：美國減息　定息按揭生不逢時？

理由很簡單，選用「呼吸Plan」的買家，大多貪其批核容易，無須入息證明，又或因為供款與入息比率、又或收入不固定等原因，未能申請按保。簡單來說，財務狀況有問題，若目前情況未見改善，其實也難透過按保轉按。假如樓價持續下跌，這批買家要轉按，只能抬錢上會，否則很大機會捱貴息，但不是人人捱得起貴息，最終更可能要賣樓，由賺變蝕。

更重要的是，提供「呼吸Plan」的樓盤，售價通常高於市價，由於水位本來不多，當樓價下跌時，買家只能大幅劈價賣樓，隨時蝕錢離場。

相關文章：標普：年底港樓價較高位跌一至兩成　疫情衝擊似97金融風暴

相關文章：「呼吸Plan」業主三條出路

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撰文 : 柳家平

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