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【美股午市】憧憬重啟經濟道指漲逾400點  憂銷情蘋果逆市挫

環球經濟金融 02:16 2020/04/18

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治療新冠肺炎的新藥臨床測試結果佳，加上美國多個州擬放寬防疫限制，投資者憧憬美國早日重啟經濟，美股連續第2日上升，道指早段最多升612點 ; 但高盛唱淡蘋果銷情，道指午市升幅收窄。

美國至少有兩個州的州長表示，希望5月1日放寬防疫限制措施，以重啟經濟活動。這是總統特朗普公布復工三步曲指引後，首批公開聲稱有意在5月1日重啟經濟的州份。

密歇根州與其他6州已組成聯盟，研究共同展開重啟經濟的細節。聯盟成員之一俄亥俄州州長Mike DeWine表示，希望在5月1日重啟當地經濟。
截至本港時間2時10分，道指報23948點，升410點；標普500指數報2844點，升44點；納指報8560點，升27點。

蘋果（Apple，美：AAPL）逆市挫2.6%，主因遭高盛（Goldman Sachs）降低評級，從「中性」下調至「賣出」，憂慮新冠肺炎疫情可能打擊iPhone需求，加上多國實施封鎖令，或拖慢iPhone 12推售時間，將削弱蘋果手機整體銷售表現。

美國3月領先經濟指標急跌6.7%，為史上最大跌幅，加上中國首季國內生產總值（GDP）按年跌6.8%，打擊原油需求前景，紐約期油再度跌穿20美元大關，低見17.31美元，跌幅12.9%。

疫情 美股 特朗普 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 GDP 蘋果（Apple，美：AAPL） 俄亥俄

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