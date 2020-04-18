【iMoney美股戰報】高盛下調蘋果目標價　料次季度iPhone銷量大減36%

憧憬美國經濟活動有望逐步重啓，再加上瑞德西韋（remdesivir）有望成為治療新冠肺炎病毒的特效藥，美股三大指數周五（17日）續升，惟蘋果（Apple）股價不升反跌，截至發稿前報281美元，跌幅2%，主因是高盛周五將蘋果股票評級自「中性」下調至「賣出」，並將目標價自 250 美元下調至 233 美元。

相關文章：【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵（訂戶專享）

高盛分析師Rod Hall在報告中稱，由於新冠疫情帶來的衝擊，今年第二季度iPhone銷量將按年下降36%，接下來市場需求會逐漸恢復，到今年第四季度預計下降2%。

相關文章：【iMoney美股戰報】妙用iPhoneSE去庫存 庫克是「庫存克星」？

蘋果現時不再公布其智能手機銷量，但據彭博調查的7位分析師表示，預計蘋果將在第二季度賣出2800萬部 iPhone，另有3位分析師認為，iPhone銷量將較去年下滑 27%。

相關文章：【新iPhone】iPhone SE 2020正式開賣！ 實測訂購流程紅色最好賣？

不過蘋果公司CEOTim Cook依然对公司在疫情爆发后的前景持乐观，周四（16日）在網絡會議上表示，蘋果將會從疫情危機中走出，並強調疫情不會影響其新產品發布進程，此前蘋果官網曾發布新一代iPhone SE智能手機。

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

文章詳見: 美股戰報