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【全球放水】聯儲局資產負債表暴漲　突破10萬億美元再不是夢？

金融經濟 11:15 2020/04/18

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新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，中國首季GDP按年收縮6.8%，為1992年有紀綠來首次出現負增長。中共中央政治局隨即表示，要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響，包括運用降準、降息、再貸款等手段。市場看來，中國口裡雖對「大水滿灌」說不，但疫情所迫下，未來大手「放水」是可預見的事。

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美銀早前估算，截至3月底，全球各國已經宣布推出的救助計劃總規模已達7萬億美元，佔全球GDP比重也高達8%，其中G20國家已承諾將總計支出逾5萬億美元，用作緩解疫情對全球經濟的影響，並加快經濟復甦速度。其中，美國聯儲局的無限QE（量化寬鬆）政策位列全球之首。

聯儲局資產負債表暴漲46% 突破6萬億美元

事實上，聯儲局比美國總統特朗普，更早以認真態度應對新冠肺炎疫情。聯儲局自3月3日突然減息半厘後，自此開啟了「放水」的大門，3月23日更宣布無限QE（量化寬鬆），猶如將資產負債表，押在美國經濟前景之上。

聯儲局的資產負債表由2月底約4.1萬億美元，在一個多月之間，暴漲46%，截至4月7日見6.08萬億美元。現時美國疫情仍未完全受控，美國就業數據、零售數據才剛轉差，可預期聯儲局的「印鈔機」將會繼續運作，資產負債表突破8萬億，甚至10萬億美元，或許並不是夢。

相關文章：【無限QE】美國無限QE新加坡推第三輪紓困措施　一文看懂各國救市措施

記者：陳韻妍

 

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