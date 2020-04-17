【IMoney 健康煮義】Made in HK有機蔬菜（附食譜）

誰不知在港當農夫多辛酸，望艱辛種來的收成可以賺點錢餬口，銷售渠道卻狹窄得可憐，要不就像世界各地的小農一樣，被中間的買手剝削；在這個極度城市化的地方裏，還不時要承受農地隨時被消失的壓力。筆者一直有個奢侈的願望——香港人吃香港菜，相信只要有持續需求，就能為香港農業持續發展留一些生機，而能夠將「Made in Hong Kong」的蔬菜帶回家，且安心大口大口地吃，是多幸福的事呢！

選擇本地農作物，不單為支持本地農夫或是減碳，更為身體健康着想。很多研究證實，蔬菜從採摘後一刻起，即使低溫存放，養份也會不斷流失，有研究報告指生菜存放5日後，當中的維他命會流失超過五成，菠菜的維他命C更跌超過六成。美國哈佛大學醫學院亦指，經過長途跋涉的進口菜怎也不及本地菜營養高。

食物可以果腹，更為身體提供營養，此點對病人來說尤其重要，身體有充足養份方能對抗疾病和治療的副作用。

早陣子，趁療程間的空檔去了趟台灣，走過中部和北部山野田原，每個地方總有其特產，新社香菇、大湖草莓、南投鳳梨、三星大蔥……路旁蔬果店賣的都是本土物產，一家位於台中市中心的餐廳更是吸引，廚房旁邊種滿蔬菜，食材即採即製作，端到桌上的都是營養最豐富的食譜，咬一口他們的蔬菜卷，朋友們都高呼︰「嘩！好味道！」回到香港，筆者便想複製一個「香港製造」版本（食譜見下文），全用本地有機菜，鮮甜爽口，香港農夫們的功力絕對不遜台灣的呢！

食譜:

有機蔬菜紫菜卷（四人份量）食譜

食譜材料：

墨西哥薄餅4塊、壽司紫菜4片、有機生菜半斤、有機紫椰菜1/4個、有機青瓜1條、有機紅蘿蔔1條、有機番茄2個、白芝麻1湯匙

食譜調味醬料：

芝麻醬2湯匙、黑醋1茶匙、開水1湯匙

食譜步驟：

‧先將調味醬料混合至幼滑，放雪櫃備用。愛濃味一點的，可加一茶匙醬油到醬料中

‧所有蔬菜清洗乾淨，青瓜、紅蘿蔔去皮切條；紫椰菜切絲；番茄切片

‧墨西哥薄餅放平底鑊，小火每邊烘約10秒，然後加紫菜、生菜，再加入其他蔬菜

‧最後淋上醬料，灑上芝麻卷起即成

食譜貼士：

‧製作蔬菜卷用料非常自由，將自己喜愛的蔬菜加進去便是了，嫌蔬菜太單調的，當然也可加點肉

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義