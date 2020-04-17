  • 23°C
香港時間 : 2020417日 (五) 23:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【IMoney 健康煮義】Made in HK有機蔬菜（附食譜）

名人薈萃 23:07 2020/04/17

分享：

誰不知在港當農夫多辛酸，望艱辛種來的收成可以賺點錢餬口，銷售渠道卻狹窄得可憐，要不就像世界各地的小農一樣，被中間的買手剝削；在這個極度城市化的地方裏，還不時要承受農地隨時被消失的壓力。筆者一直有個奢侈的願望——香港人吃香港菜，相信只要有持續需求，就能為香港農業持續發展留一些生機，而能夠將「Made in Hong Kong」的蔬菜帶回家，且安心大口大口地吃，是多幸福的事呢！

選擇本地農作物，不單為支持本地農夫或是減碳，更為身體健康着想。很多研究證實，蔬菜從採摘後一刻起，即使低溫存放，養份也會不斷流失，有研究報告指生菜存放5日後，當中的維他命會流失超過五成，菠菜的維他命C更跌超過六成。美國哈佛大學醫學院亦指，經過長途跋涉的進口菜怎也不及本地菜營養高。
食物可以果腹，更為身體提供營養，此點對病人來說尤其重要，身體有充足養份方能對抗疾病和治療的副作用。

早陣子，趁療程間的空檔去了趟台灣，走過中部和北部山野田原，每個地方總有其特產，新社香菇、大湖草莓、南投鳳梨、三星大蔥……路旁蔬果店賣的都是本土物產，一家位於台中市中心的餐廳更是吸引，廚房旁邊種滿蔬菜，食材即採即製作，端到桌上的都是營養最豐富的食譜，咬一口他們的蔬菜卷，朋友們都高呼︰「嘩！好味道！」回到香港，筆者便想複製一個「香港製造」版本（食譜見下文），全用本地有機菜，鮮甜爽口，香港農夫們的功力絕對不遜台灣的呢！

食譜:

有機蔬菜紫菜卷（四人份量）食譜
食譜材料：
墨西哥薄餅4塊、壽司紫菜4片、有機生菜半斤、有機紫椰菜1/4個、有機青瓜1條、有機紅蘿蔔1條、有機番茄2個、白芝麻1湯匙
食譜調味醬料：
芝麻醬2湯匙、黑醋1茶匙、開水1湯匙
食譜步驟：
‧先將調味醬料混合至幼滑，放雪櫃備用。愛濃味一點的，可加一茶匙醬油到醬料中
‧所有蔬菜清洗乾淨，青瓜、紅蘿蔔去皮切條；紫椰菜切絲；番茄切片
‧墨西哥薄餅放平底鑊，小火每邊烘約10秒，然後加紫菜、生菜，再加入其他蔬菜
‧最後淋上醬料，灑上芝麻卷起即成
食譜貼士：
‧製作蔬菜卷用料非常自由，將自己喜愛的蔬菜加進去便是了，嫌蔬菜太單調的，當然也可加點肉

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義

副作用 農地 壓力 大學 食譜

上一篇文章

【iMoney 財經教室】甚麼是中期貸便利（MLF）？

下一篇文章

【IMoney 健康煮義】Super Fruit Bowl提升免疫力（附食譜）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車筍盤】屯門私樓險守三球　麗寶大廈303萬易手
【上車筍盤】屯門私樓險守三球　麗寶大廈303萬易手
【iMoney港股分析】【內地GDP首跌】5G投資勢加碼　兩隻股隨時跑出
【iMoney港股分析】【內地GDP首跌】5G投資勢加碼　兩隻股隨時跑出
【平租筍盤】白石角入伙潮　嘉熙月租跌至9,000元
【平租筍盤】白石角入伙潮　嘉熙月租跌至9,000元
【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊
【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊
【二手蝕讓潮】港島樓難逃蝕讓　銅鑼灣曦巒8年輸近135萬
【二手蝕讓潮】港島樓難逃蝕讓　銅鑼灣曦巒8年輸近135萬
【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼
【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼