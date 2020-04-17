【IMoney 健康煮義】Super Fruit Bowl提升免疫力（附食譜）

筆者身邊不少朋友都在這疫情期間，發揮了廚藝小宇宙，有些更好比在餐廳的食譜。近年十分流行的Super Fruit Bowl （食譜見下文），混合不同的水果或是蔬菜，加上堅果、種子或是穀物類等食物，食膩了三文治加奶茶，或是牛奶加麥片？可以試試這個營養餐食譜。

Super Fruit Bowl（食譜見下文）大人小朋友也可以吃，這個食譜集合了水果中的多種維他命、礦物質、纖維、植物化合物等營養，有助腸道健康，更重要是提升免疫力。

食譜:

Super Fruit Bowl（二人份量）食譜

食譜材料：牛油果半個去核去皮、香蕉1條去皮（留數片作裝飾）、士多啤梨6顆洗淨去蒂（留一顆切小粒作裝飾）、芒果100克去核去皮（留少量切粒作裝飾）、藍莓50克洗淨、蘋果半個洗淨去核、檸檬半個榨汁、燕麥奶100毫升（或其他無糖植物奶也可）、奇異籽2湯匙加150毫升飲用水浸發15分鐘、穀物片50克

食譜步驟：

‧除穀物片和奇異籽外，將所有材料放入攪拌機打至細滑

‧加入奇異籽拌勻

‧上碗後，加入切粒的生果及穀物片即成

食譜小貼士：

‧可選個人喜愛的水果，但建議含有牛油果和香蕉，令整體更稠身，牛油果中的健康脂肪更有助身體吸收脂溶性維他命

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義