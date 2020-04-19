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中國修改危疾保險定義 長遠有利險企？

金融經濟 10:30 2020/04/19

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在疫情影響下，內地保險銷售大受影響，加上利率向下不利內險盈利，在一片悲觀情緒中內險股反彈幅度遜於大市。不過，早前內地保險有一項政策改動未見受太多關注，但其實際上新政策可望提高壽險公司的承保質素，有助它們長遠發展。

中國保險行業協會上月31日就修訂危疾定義諮詢業界，重點包括：1）首次引入輕度疾病定義，將惡性腫瘤、急性心肌梗死、腦中風後遺症3種疾病，按照嚴重程度分為重度疾病和輕度疾病兩級；2）將原有25種重疾定義擴展為28種重度疾病和3種輕度疾病；3）擴展對重大器官移植、冠狀動脈搭橋、心臟瓣膜手術、主動脈手術4種疾病的保障範圍，並改善了嚴重慢性腎病等疾病定義，以及4）將甲狀腺癌的嚴重程度分級，並按照程度進行分級理賠。

花旗：政策可令壽險公司風險定價能力加強

花旗指出，壽險公司可望從新政策中受益，因為雖新政策有助降低產品保費，但不會損害保險公司利潤率；同時政策可令壽險公司風險定價能力加強，可幫助保險公司更準確地估算未來的支出。另外，在新標準生效之前，可能會導致現有產品的銷售激增。

瑞信亦認為，隨著甲狀腺癌將按嚴重程度分級，9成相關個案可以移入輕度疾病類別，有助減低保險風險面對的逆向選擇風險，同時改善承保質素。保險公司亦可能豁免更多投保人的健康檢查要求，做法有助改善客戶體驗，從而刺激危疾保險需求。

內險公司陸續公布首季業績

另外，內險公司將陸續公布首季業績，其中平保 （02318） 及國壽 （02628） 均會於23日公布，而太保 （02601） 及新華保險 （01336） 的季績公布日則分別訂於24日及28日。

相關文章：【內險股】平保首季保費收入跌6% 中人壽升13%

【保險股】大和料內險首季新業務價值　按年挫15%至30%

記者：謝智聰

 

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