  • 23°C
香港時間 : 2020417日 (五) 22:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【iMoney美股戰報】瑞德西韋臨床實驗效果佳　吉利德股價飆升一成

環球政經 22:29 2020/04/17

分享：

新冠肺炎全球蔓延之際，美國傳來好消息，據CNBC報導，美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences）研發的瑞德西韋（remdesivir）在臨床測試階段，治療新冠肺炎病毒取得了非常正面的效果，吉利德股價開市大漲逾10%，隨後升幅收窄至8.4%。

相關文章：【美國疫情】白宮高級顧問誤會COVID-19為病毒第19版本

據美國醫學新聞網站Stat報道，芝加哥大學醫學院招募了125名新冠肺炎患者接受瑞德西韋臨床測試，當中有113名為重症患者。芝加哥大學醫學院傳染病專家馬蘭（Kathleen Mullane）指，大部份患者的感染徵狀都有所康復，並在一周內出院，惟有2名患者不幸離世。不過她指出，由於缺乏未有安慰劑的對照研究，因此目前難以對瑞德西韋效用下結論。

相關文章：【美國疫情】多地復工在即 戴口罩料變「新常態」

吉利德公司也指，從統計學的角度出發，現有的數據並不足以確定瑞德西韋的安全性和效用，公司將在接下來一個月內陸續獲得多項研究的數據，重症研究結果將於本月下旬正式公布，中症研究結果將於5月下旬公布。

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

文章詳見: 美股戰報

撰文 : 國際組

相關文章

【全球大流行】調查：兩成在華美資企業料疫情加速中美經濟脫鈎
今日
【全球大流行】調查：兩成在華美資企業料疫情加速中美經濟脫鈎
【美國疫情】白宮高級顧問誤會COVID-19為病毒第19版本
今日
【美國疫情】白宮高級顧問誤會COVID-19為病毒第19版本
傳染病 瑞德西韋 美股 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【iMoney美股戰報】美國將分三階段重啓經濟　美股反彈　波音領漲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【平租筍盤】白石角入伙潮　嘉熙月租跌至9,000元
【平租筍盤】白石角入伙潮　嘉熙月租跌至9,000元
【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊
【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊
【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼
【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼
【二手蝕讓潮】港島樓難逃蝕讓　銅鑼灣曦巒8年輸近135萬
【二手蝕讓潮】港島樓難逃蝕讓　銅鑼灣曦巒8年輸近135萬
【上車筍盤】屯門私樓險守三球　麗寶大廈303萬易手
【上車筍盤】屯門私樓險守三球　麗寶大廈303萬易手
【二手蝕讓潮】內地客賣樓套現　持貨近5年蝕200萬
【二手蝕讓潮】內地客賣樓套現　持貨近5年蝕200萬