【iMoney美股戰報】瑞德西韋臨床實驗效果佳　吉利德股價飆升一成

新冠肺炎全球蔓延之際，美國傳來好消息，據CNBC報導，美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences）研發的瑞德西韋（remdesivir）在臨床測試階段，治療新冠肺炎病毒取得了非常正面的效果，吉利德股價開市大漲逾10%，隨後升幅收窄至8.4%。

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據美國醫學新聞網站Stat報道，芝加哥大學醫學院招募了125名新冠肺炎患者接受瑞德西韋臨床測試，當中有113名為重症患者。芝加哥大學醫學院傳染病專家馬蘭（Kathleen Mullane）指，大部份患者的感染徵狀都有所康復，並在一周內出院，惟有2名患者不幸離世。不過她指出，由於缺乏未有安慰劑的對照研究，因此目前難以對瑞德西韋效用下結論。

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吉利德公司也指，從統計學的角度出發，現有的數據並不足以確定瑞德西韋的安全性和效用，公司將在接下來一個月內陸續獲得多項研究的數據，重症研究結果將於本月下旬正式公布，中症研究結果將於5月下旬公布。

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