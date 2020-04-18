【iMoney 專訪】堪輿學家麥玲玲分享最新樓市看法　樓價每年升5%至8%神話難以復再

人稱「玲玲師傅」的堪輿學家麥玲玲，是本港最有名的堪輿學家之一，她在物業投資上也眼光獨到，是位長勝將軍，手上持有的本港物業市值已逾億元。當上堪輿學家已經有23年的麥玲玲，客戶遍布兩岸三地名人及富豪，燦爛的笑容成她的「生招牌」。

去年中本港爆發社會運動，早已對經濟帶來大衝擊，再於今年初遇上新冠肺炎，樓價較去年6月份高位已回調約8.2%。不少買家蜂巢而出尋找筍盤，但仍有準買家憂慮疫情未能於短期內完結，未敢於現水平入市。麥玲玲指疫情最壞時刻將於下月渡過，「我預期在5月5日，疫情就會渡過最壞時刻。」

對於未來樓價走勢，麥玲玲認為本港經濟大方向仍處弱勢，失業率上升，以往樓價每年升5%至8%的神話難以復再，「現時的情況下，現金流不足的生意人可能要賣樓，也有些人手持現金，就趁低吸納，因此現時樓市的流動性增加。早前樓價較高時，市場出現買賣兩閒的情況，今年我覺得平或優質的物業是可以『走到貨』的。但樓價會否年年升5%至8%？我覺得可能性不大。」不過，麥玲玲相信樓價大跌機會不大，主要基於兩大因素：住宅供應量少及多國政府推出量化寬鬆（QE）。「最大問題是住宅供應量少，現在的情況是市場出現平盤，人們就會去睇及買。同時全球多個地方在QE及印銀紙，銀紙一定會貶值，如果你不購入資產去對沖銀紙眨值，又是十分困難，不然你持有的銀紙在將來也會變得不值錢，方法是除買黃金外，就是去買樓。」

至於入市時機，麥玲玲認為，最重要是看個人收入，以及物業的位置。「你要睇自己份工，如果你的工作是穩定的，不會隨時被裁，就可以買樓。」她舉例指，從事口罩行業，之後三幾年生意也會不錯，就可以買樓。「其實買樓最重要是看能力，因為買樓是要看長綫，不是一時一刻，一朝一夕的，是一項中長綫投資，未必有人可以完完全全的『撈底』，只不過在波幅入面見到低位。」從風水角度來說，麥玲玲看好東面的物業。「其實區區也有好的地方，自住的話才要考慮風水，出租的話就不需要太講究。我較看好東區，港島東如太古城、天后、東半山，九龍方面，看好將軍澳，新界方面，看好沙田。」

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