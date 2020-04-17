【iMoney美股戰報】美國將分三階段重啓經濟　美股反彈　波音領漲

新冠肺炎尚未受控之際，瑞德西韋(Remdesivir)據報在測試階段取得一定效果，增加市場信心；再加上美國總統特朗普（Danold Trump）周四（16日）公布重啟美國經濟活動指引，美股三大指數周五（17日）開市大漲，標指漲59.30點，漲幅2.12%；納指上漲125.7點，漲幅1.47%；道指上漲585.6點，漲幅2.49%。

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道指上漲由波音帶動，大漲逾11%，此前有消息指，波音位於華盛頓的工廠將於下周分階段復工，最早一批員工將於本月20日開始工作，大部分員工將於本月24日前恢復工作。據《紐約時報》報導稱，這是新冠肺炎疫情迫使公司和政府暫停大部分非必要工作以來，美國公司首次大規模恢復商業活動。

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根據白宮公布的重啟美國經濟活動指引，州份如果持續兩星期新型肺炎確診個案呈下降趨勢，並且有病毒檢測能力，就可自行判斷是否重啟經濟，指引中建議各州可分3階段復工復產，特朗普還指有29州可在短期內重啟經濟。

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文章詳見: 美股戰報