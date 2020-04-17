【iM筍盤推介】上車恩物　鐵路沿線屋苑2房僅4XX萬

本港新冠肺炎新增個案連續多日見單位數字，樓市氣氛好轉，最近不少準買家希望尋找上車機會，樓價500萬至600萬元以下的上車盤成搜集對象。以下介紹的放盤鄰近港鐵粉嶺站，業主原叫價500萬元，現減價16%放售單位，至於該單位的銀行估值約457萬元，換言之銀行一定「估足價」，適合上車人士。

放盤詳細資料如下：



物業地址： 粉嶺-粉嶺中心1期G座低層5室

（物業編號： M300301263） 實用面積： 369平方呎 間隔： 2房 叫價： $500萬 -->$418萬 （減價-16%） 賣點： ．上車恩物，地利取勝

．叫價較銀行估價更低出8.5%

．港鐵沿線大型屋苑

．間隔方正實用，實用率近8成

．基座設有商場，另設行人天橋連接名都商場

．毗鄰港鐵粉嶺站及巴士總站 ，交通方便

．設平台花園、休憩設施



有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https：//bit.ly/2REMO5w



註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。



#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！