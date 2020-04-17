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【iM筍盤推介】上車恩物　鐵路沿線屋苑2房僅4XX萬

股樓投資 23:12 2020/04/17

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本港新冠肺炎新增個案連續多日見單位數字，樓市氣氛好轉，最近不少準買家希望尋找上車機會，樓價500萬至600萬元以下的上車盤成搜集對象。以下介紹的放盤鄰近港鐵粉嶺站，業主原叫價500萬元，現減價16%放售單位，至於該單位的銀行估值約457萬元，換言之銀行一定「估足價」，適合上車人士。
放盤詳細資料如下：
 

 

物業地址： 粉嶺-粉嶺中心1期G座低層5室
（物業編號： M300301263）
實用面積： 369平方呎
間隔： 2房
叫價： $500萬 -->$418萬 （減價-16%）
賣點： ．上車恩物，地利取勝
．叫價較銀行估價更低出8.5% 
．港鐵沿線大型屋苑
．間隔方正實用，實用率近8成
．基座設有商場，另設行人天橋連接名都商場
．毗鄰港鐵粉嶺站及巴士總站 ，交通方便
．設平台花園、休憩設施
 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https：//bit.ly/2REMO5w

 


註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。


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撰文 : 陳詠妍

估價 上車盤 物業

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