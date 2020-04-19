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【iMoney港股分析】內銀迎季績期　教你睇三大重要指標

股樓投資 13:23 2020/04/19

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多隻中小型內銀股將會公布首季業績，下周四（23日）有中信銀行（00998）；下周五（24日）則有鄭州銀行（06196）、浙商銀行（02016）、重農行（03618）及青島銀行（03866）；到4月28日更有藍籌股交通銀行（03328）派成績表，惟內銀股數量眾多，逐隻睇未必夠時間，本文會教大家從三大指標研究內銀板塊。

第一樣要留意的是市帳率（Price to Book ratio，PB），市帳率是股價相對每股資產淨值，以比較銀行股平或貴的重要指標。一般而言，PB愈低，表示該股較便宜，即愈吸引；在股東資金回報率（ROE）不高時，過高的PB，可以是對股份一種危險訊號。

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內銀的不良貸款比率近年亦備受市場關注，指的就是金融機構不良貸款佔總貸款額的比重。內地將貸款按風險基礎分為五類，按級別的高低依次為合格、關注、次級、可疑及損失，其中第三至五級的貸款被視為不良貸款。不良貸款比率上升，則代表資產質素下降，對銀行經營絕非好事。

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如不良貸款太多，呆壞帳風險增高，銀行的資本充足比率就變得重要指標，此比率用來衡量銀行資本，作為沖銷壞帳損失的保護程度。因為銀行主要業務是存貸業務，經常面對貸款風險，若銀行大肆進行高風險業務或投資，令大量壞帳湧現，銀行便須就未能收回的貸款或虧損作撇帳，令盈利受壓，甚或出現資不抵債情況，最終會危害銀行的營運能力，故資本充足比率愈高就愈安全。

相關文章：【iMoney港股分析】【誠哥奇兵】長江生命科技分銷快速檢測試劑盒　股價急升11％惟估值貴未宜高追

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撰文 : 葉志偉 記者

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