【美股開市】波音下周有限度復工 道指曾漲600點

美國總統特朗普公布復工三步曲指引，加上治療新冠肺炎的新藥臨床測試結果佳，增加投資者對美國早日重啟經濟的憧憬，美股連續第2日高開，道指重上24000點關，早段最多升612點，報24150點。

波音（Boeing，美：BA）宣布，下周一在西雅圖恢復有限度的客機生產，刺激股價大漲10.7%，帶領道指走高。

【美國疫情】特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工

瑞德西韋臨床測試佳 新冠肺炎重症患者一周內出院

針對新冠肺炎的新藥瑞德西韋（remdesivir）測試結果理想，研發該藥的美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences，美︰GILD）股價升11.3%。

寶潔（P&G，美︰PG）股價跌0.4%，雖然受惠民眾在居家禁足令期間搶購廁紙，但公司上季業績仍然好壞參半，每股盈利1.17美元勝預期，收入172.1億美元遜預期。

復工憧憬升溫，美元稍見回軟，美匯指數跌0.3%，報99.73；歐元升0.3%，報1.0871美元；日圓升0.5%，報107.37兌1美元。避險需求下降，現貨金跌1.2%，報1697.94美元。

不過，中國首季國內生產總值（GDP）按年下跌6.8%，打擊原油需求前景，抵銷美國復工三部曲帶來的利好，拖累油價表現。紐約期油再度跌穿20美元大關，低見17.31美元，跌幅12.9%；布蘭特期油稍升0.5%，報27.97美元。