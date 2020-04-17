【美股早市】道指升幅收窄至350點 觀望波音下周有限度復工

美國總統特朗普公布復工三步曲指引，加上治療新冠肺炎的新藥臨床測試結果佳，增加投資者對美國早日重啟經濟的憧憬，美股連續第2日高開，道指重上24000點關，早段最多升612點，報24150點。但隨著蘋果跌幅擴大，道指升幅收窄至350點左右。

波音（Boeing，美：BA）宣布，下周一在西雅圖恢復有限度的客機生產，刺激股價大漲10.5%，帶領道指走高。

蘋果（Apple，美：AAPL）跌2.2%，令道指升幅收窄。主因蘋果股票遭到高盛（Goldman Sachs）降低評級，從「中性」下調至「賣出」，憂慮新冠肺炎疫情可能打擊iPhone需求。

另一利淡消息是美國經濟，3月領先經濟指標急跌6.7%，為史上最大跌幅，遠遠超越2008年金融海嘯期間的3.4%舊紀錄。領先指標追蹤10個經濟指標，對經濟前景的預先向來準確。

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瑞德西韋臨床測試佳 新冠肺炎重症患者一周內出院

針對新冠肺炎的新藥瑞德西韋（remdesivir）測試結果理想，研發該藥的美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences，美︰GILD）股價升8.2%。

寶潔（P&G，美︰PG）股價升0.5%，雖然受惠民眾在居家禁足令期間搶購廁紙，但公司上季業績仍然好壞參半，每股盈利1.17美元勝預期，收入172.1億美元遜預期。

復工憧憬升溫，美元稍見回軟，美匯指數跌0.3%，報99.69；歐元升0.4%，報1.088美元；日圓升0.5%，報107.42兌1美元。避險需求下降，現貨金跌1.8%，報1687.46美元。

不過，中國首季國內生產總值（GDP）按年下跌6.8%，打擊原油需求前景，抵銷美國復工三部曲帶來的利好，拖累油價表現。紐約期油再度跌穿20美元大關，低見17.31美元，跌幅12.9%；布蘭特期油升1.1%，報28.12美元。

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