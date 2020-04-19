【iMoney財金分析】內地首季GDP負增長　兩會可以點打救？

國家統計局周五（17日）公布，內地首季國內生產總值（GDP）按年錄得-6.8%的負增長，為1992年有紀錄以來第一次出現負增長。市場普遍認為GDP負數，主要是受到疫情影響，令各行各業停工停市，經濟大受打擊。不過好消息是，往年3月舉行的兩會會議受疫情影響，早前另定日期舉行，現時有消息指，會議最快有望在月底召開，或能為經濟增長制定良方。

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每年兩會，中央多會為當年經濟增長定調，國務院總理李克強去年提到，將經濟增長目標定在6%至6.5%之間，結果全年GDP增長6.1%，成功達標，人均GDP更首次升至1萬美元以上水平。今年首季GDP差過市場預期下，投資者宜密切留意當局如何為經濟發展定調。

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中央政治局上月底舉行的會議中，表明要研究及提出積極應對的一籃子宏觀政策措施，更首次提到適當提高財政赤字率，發行特別國債，有理由相信今年兩會將比往年推出更多手段催谷經濟；當局亦提到增加地方政府專項債券規模，市場預期，兩會期間，或會公布將地方債規模由去年2.15萬億元人民幣，大幅增加至3.5萬億元人民幣，增長規模為歷來之冠。

此外，中央政治局指，要引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。其實這些措施在過往幾個月一直進行，人民銀行今年至今已三度「降準」，貸款市場報價利率（LPR）亦數度下調，目的都是要加大市場流動性，估計兩會將進一步確立今年貨幣及財政政策。

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