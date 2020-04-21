【iMoney名人專訪】歷盡人生高低　陳恩德最遺憾少陪家人

離開御藥堂後，陳恩德廿多年前的名片再「重現江湖」，名片上的公司名是仍志集團，陳恩德笑說︰「當年金融風暴輸晒，都要印張卡片見人，有朋友幫手改公司名，就叫仍志啦！咩環境幾差都好，都仍然要有志氣！」今日離開御藥堂，經歷另一個人生低谷，「仍志」二字顯得意義非凡。

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回望過去，陳恩德最遺憾少陪家人。「忽然之間，覺得自己頭40年不停想翻身、翻身、翻身，當你真的翻身後回頭望，就見到很多遺憾、遺憾、遺憾。」陳恩德語氣一沉說，兩年半前陳恩德的爸爸過身，到去年陪他歷盡人生高低的妻子都撒手人寰，留下兩名12歲和18歲大的兒子，但是父子關係因相處時間少而甚為疏離。「基本上除左過年食飯一張全家福外，我哋都無合照。阿仔讀到中五，只係送過佢兩次返學。」陳恩德黯然地說。

▲ 陳恩德（右三）為事業奔波，甚少時間陪伴家人。

想起妻子昔日陪他度過逆境，但卻無法陪他一起享福，陳恩德難過地說︰「有時做人要信命，我好時佢就唔好，我愈飛黃騰達時，佢嘅病情就愈嚴重，最終係去年年頭走了。」

節錄自第652期《iMoney Focus》見人見智。

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