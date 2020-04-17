【口罩供應】一田百貨21至24日官網售口罩套裝　介乎109元至338元

▲ 一田4月21至24日早上10時官網發售口罩。

新鴻基地產 （00016） 旗下一田百貨宣布，4月21至24日每日早上10時正，於一田eShop網站上開售口罩套裝，每日均有不同套裝選購，每張訂單限購數量為1套，購買成功後於沙田、大埔、荃灣、北角店免費自取，或加80元送貨上門。值得注意，網站會在每日早上9時關閉，並準時於10時正重新開啟，屆時購物車將會被清空，需要重新添加。

口罩套裝：

4月21日：O2 KF94口罩（20個盒裝） + ALCASAN搓手液（500ml），售價338元



產品詳情：

O2 KF94口罩（成人細碼）（20個盒裝）

• 平面尺寸18cm x 7cm

• 有效濾除空氣中達94%的0.4微懸浮粒子

• 納米層濾結構阻隔空氣中微塵、微細懸浮物質

• 保護呼吸系統免受污染物及傳染物質侵害

• 舒適立體剪裁及環繞下巴設計擴大呼吸空間大大提升透氣度



ALCASAN搓手液（500ml）

•澳洲製造，含70%消毒殺菌酒精，可抵抗99.9%的細菌，直接搓手，無需沖洗，根據世界衛生組織（WHO）指南開發。

4月22日：MR SANITISER 成人3層外科口罩（17.5cm x 9.5cm）（獨立包裝30個盒裝） + ALCASAN搓手液（500ml），售價268元



產品詳情：

MR SANITISER 成人3層外科口罩（17.5cm x 9.5cm）（獨立包裝30個盒裝）

• BFE PFE VFE 95%

• 歐洲標準EN14683：2005 TYPE II

• 廠房備有ISO-22716認證



ALCASAN搓手液（500ml）

•澳洲製造，含70%消毒殺菌酒精，可抵抗99.9%的細菌，直接搓手，無需沖洗，根據世界衛生組織（WHO）指南開發。

4月23日：MR SANITISER兒童3層外科口罩（14.5cm x 9cm）（獨立包裝40個盒裝） + ALCASAN搓手液（500ml），售價268元



產品詳情：

MR SANITISER兒童3層外科口罩（14.5cm x 9cm）（獨立包裝40個盒裝）

• BFE PFE VFE 95%

• 歐洲標準EN14683：2005 TYPE II

• 廠房備有ISO-22716認證



ALCASAN搓手液（500ml）

•澳洲製造，含70%消毒殺菌酒精，可抵抗99.9%的細菌，直接搓手，無需沖洗，根據世界衛生組織（WHO）指南開發

4月24日：共3個套裝

1.Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩（加細碼 12cm x 7cm） （獨立包裝30個盒裝） + 澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml），售價129元



產品詳情：

Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩（加細碼 12cm x 7cm） （獨立包裝30個盒裝）

•細菌過濾效果（B.F.E）及微粒過濾效果（P.F.E）超過99%

• 生產製造符合ISO9001認証，安全可靠

• 符合美國標準ASTM F2100-11 （Level 3） 及 歐洲標準EN14683 Type IIR



澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml）

•澳洲直送，抗菌成分能消除99.99%的有害細菌，含有蜂膠及甘油保濕成分，不會使肌膚乾燥，隨時隨地方便地進行手部及皮膚消毒

2.Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩（中碼 14.5cm x 9cm） （獨立包裝30個盒裝） + 澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml），售價129元



產品詳情：

Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩（中碼 14.5cm x 9cm） （獨立包裝30個盒裝）

•細菌過濾效果（B.F.E）及微粒過濾效果（P.F.E）超過99%

• 生產製造符合ISO9001認証，安全可靠

• 符合美國標準ASTM F2100-11 （Level 3） 及 歐洲標準EN14683 Type IIR



澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml）

•澳洲直送，抗菌成分能消除99.99%的有害細菌，含有蜂膠及甘油保濕成分，不會使肌膚乾燥，隨時隨地方便地進行手部及皮膚消毒

3.日本SKATER兒童3層式立體口罩（12cm x 10cm）（1包10個 ）+ 澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml），售價109元



產品詳情：

日本SKATER兒童3層式立體口罩（12cm x 10cm）（1包10個 ）

• VFE 99%

• 三層構造，99%有效阻隔飛沫及花粉v • 使用柔軟橡筋，減少耳痛

• 舒適3D剪裁



澳洲 Sinicare 消毒殺菌搓手液 250毫升

•澳洲直送，抗菌成分能消除99.99%的有害細菌，含有蜂膠及甘油保濕成分，不會使肌膚乾燥，隨時隨地方便地進行手部及皮膚消毒

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