【iMoney名人雋語】蓋茨10句人生格言

新型肺炎肆虐全球,微軟創辦人比爾‧蓋茨(Bill Gates)近期頻繁發聲,呼籲全球各界做好防疫工作,他更出錢出力,旗下基金會正出資數十億美元研發疫苗。

蓋茨1975年創辦微軟公司,1983年發布Windows作業系統,及至1990年Window 3.0取得重大成功,從此成為個人電腦的必備配置。蓋茨自1995年至2007年,連續13年蟬聯《福布斯》世界首富。2014年他辭任微軟主席,集中精力於基金會的慈善工作。很多人也知道,蓋茨大學三年級時,從哈佛大學輟學,投身社會創業,這位成功企業家有不少雋語值得學習。

蓋茨的成功之道,在於不斷從失敗中汲取教訓:

1.「慶祝成功固然很好,但正視失敗中的教訓更為重要。」(It’s fine to celebrate success, but it’s more important to heed the lessons of failure.)

2.「成功是一個糟糕的老師,它引誘聰明的人認為自己不能輸。」(Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose.)

3. 「忍耐是成功的重要因素。」(Patience is a key element of success.)

蓋茨的職場智慧:

4.「如果你做不好,至少要把它看起來好看。」(If you can't make it good, at least make it look good.)

5.「我選擇一個懶惰的人做艱苦的工作,因為懶人會找到簡單的方法來完成工作。」(I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.)

6.「你最不滿意的顧客是你最大的學習資源。」(Your most unhappy customers are your greatest source of learning.)

蓋茨的人生哲理:

7.「別跟世界上任何人比較......如果你這樣做,你是在侮辱自己。」(Don't compare yourself with anyone in this world....if you do so,you are insulting yourself. )

8.「人生本是不公平,要適應它。」(Life is not fair, get used to it.)

9.「你出生時窮,不是你的錯;若你死時窮就是你的錯。」(If you are born poor it's not your mistake, but if you die poor it's your mistake.)

10.「樂觀是一種信念,相信我們能使未來更美好。因此無論我們目睹多少苦難,無論情況多糟,只要不喪失希望,不視而不見,我們就能幫助他人。」(Optimism is a conviction that we can make things better – that whatever suffering we see, no matter how bad it is, we can help people if we don’t lose hope and we don’t look away.)

