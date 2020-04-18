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【中小企教室】百分百擔保特惠貸款20日接受申請　現可預先登記（附登記教學）

商業 12:00 2020/04/18

分享：

港府提供百分百擔保的「百分百擔保特惠貸款」，由本月20日起接受申請。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情重挫本港各行業，港府推出一系列防疫抗疫基金，包括僱員薪金補貼、增加港企現金流等。當中由港府提供百分百擔保的「百分百擔保特惠貸款」，由本月20日起接受申請。

【第二輪防疫抗疫基金】放寛中小企融資擔保計劃申請　1230億元政府承擔額供申請

甚麼企業合資格？
1. 2019年底前已最少營運3個月，並在香港營運及註冊
2. 2020年2月份起，任何一個月的營業額較去年任何一個季度的平均每月營業額，下跌3成或以上
3. 非上市公司、貸款機構或貸款機構的聯繫公司

現時每宗合資格企業所申請的最高貸款額，為有關企業的6個月僱員薪金及租金總和，或最高200萬港元。倘若立法會財務委員會通過撥款，則最高貸款額將增至400萬港元，還息不還本安排則延至首12個月。

【第二輪防疫抗疫基金】放寬中小企融資擔保計劃　貸款額上升上市公司也可申請（附比較表）

銀行預先接受登記及查詢

雖然「百分百擔保特惠貸款」由本月20日起接受申請，但有銀行早已開放予港企登記，並設有綫上查詢，以待開始申請後，可獲得優先處理。小編整理其中一間銀行的登記資料，詳請如下：

進入銀行有關百分百擔保特惠貸款的官網，揀選「按此登記」。（恒生銀行截圖）

進入登記頁面後，需要填寫紅框內的資料。（恒生銀行截圖）

經百分百擔保特惠貸款頁面進入，已預設為中小企融資擔保計劃。若未有，需自行揀選。（恒生銀行截圖）

有任何訊息或問題，可在紅框內輸入，最後按「遞交」可完成。（恒生銀行截圖）

中小企若有任何疑問，可揀選紅框內的「在線通訊」。（恒生銀行截圖）

接受百分百擔保特惠貸款的銀行包括：中國銀行（香港）、交通銀行（香港）、創興銀行、星展銀行（香港）、恒生銀行、南洋商業銀行、華僑永亨銀行、渣打銀行（香港）、東亞銀行，以及香港上海滙豐銀行。

中小企申請前，可逐一比較各銀行的條款。雖然港府作百分百擔保，但企業仍需還款，申請前宜審慎考慮再決定。

【防疫抗疫基金】「保就業」計劃　中小企疑問仍然多

責任編輯：馬意文

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