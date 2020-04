【抗疫洗手】研究指紙巾抹手 較乾手機更有效除病毒

全球的新冠肺炎疫情持續,民眾在疫情下勤洗手以加強抗疫。各大商場或辦公室的洗手間,大多都設有乾手機,供人於洗手後使用。但英國有研究指出,如民眾未有於洗手時徹底清除病毒的話,使用紙巾抹手較使用乾手機,更有效清除病毒。

英國里茲大學(University of Leeds)及該校教學醫院信託基金進行研究,安排4名志願者進行測試。志願者的雙手帶有噬菌體(對人類無害的病毒),洗手時刻意未有徹底沖走噬菌體。

研究人員安排志願者用紙巾或噴射式乾手機弄乾雙手,然後觸碰門把、電話、樓梯扶手、聽診器等物體表面範圍。

結果顯示,用紙巾或乾手機都能減低手上的病毒。但研究人員比對志願者觸碰的11個物體表面,發現其中10個樣本,用乾手機的雙手為物體留下更多病毒。另外,使用乾手機後的雙手觸碰的所有物體表面,都有發現微生物,數量為使用紙巾的10倍。

研究人員指,英國國民保健服務(NHS)和世界衛生組織(WHO)建議使用紙巾抹手,關閉水龍頭時用紙巾,避免手部直接觸碰水龍頭。但英國醫療機構傾向用乾手機。

東英吉利大學(University of East Anglia)醫學教授亨特(Paul Hunter)指:

如民眾未以正確方式洗手,在靠近他人的範圍內使用噴射式乾手機可能會有危險。

(If people do not wash their hands properly then other people may be at risk if standing close to someone using such a jet dryer. )

▲ 但英國有研究指出,如民眾未有於洗手時徹底清除病毒的話,使用紙巾抹手較使用乾手機,更有效清除病毒。