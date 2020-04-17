【抗疫洗手】研究指紙巾抹手 較乾手機更有效除病毒

全球的新冠肺炎疫情持續，民眾在疫情下勤洗手以加強抗疫。各大商場或辦公室的洗手間，大多都設有乾手機，供人於洗手後使用。但英國有研究指出，如民眾未有於洗手時徹底清除病毒的話，使用紙巾抹手較使用乾手機，更有效清除病毒。

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英國里茲大學（University of Leeds）及該校教學醫院信託基金進行研究，安排4名志願者進行測試。志願者的雙手帶有噬菌體（對人類無害的病毒），洗手時刻意未有徹底沖走噬菌體。

研究人員安排志願者用紙巾或噴射式乾手機弄乾雙手，然後觸碰門把、電話、樓梯扶手、聽診器等物體表面範圍。

結果顯示，用紙巾或乾手機都能減低手上的病毒。但研究人員比對志願者觸碰的11個物體表面，發現其中10個樣本，用乾手機的雙手為物體留下更多病毒。另外，使用乾手機後的雙手觸碰的所有物體表面，都有發現微生物，數量為使用紙巾的10倍。

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研究人員指，英國國民保健服務（NHS）和世界衛生組織（WHO）建議使用紙巾抹手，關閉水龍頭時用紙巾，避免手部直接觸碰水龍頭。但英國醫療機構傾向用乾手機。

東英吉利大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）指：

如民眾未以正確方式洗手，在靠近他人的範圍內使用噴射式乾手機可能會有危險。

（If people do not wash their hands properly then other people may be at risk if standing close to someone using such a jet dryer. ）

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▲ 但英國有研究指出，如民眾未有於洗手時徹底清除病毒的話，使用紙巾抹手較使用乾手機，更有效清除病毒。