【iMoney熱話】財叔撰文回應網友：自住樓莫等跌　性格決定命運

資深物業投資者財叔早前接受《iMoney》專訪，他雖然預期樓市會繼續向下，但告誡上車客不要無了期地等跌市，若負擔得起樓按供款，任何時候也值得上車。「你覺得樓價會跌兩成，就係盤都還兩成吧！」千萬不要以為劈價兩成是「不可能任務」，一來有些業主可能生意出現周轉困難，需要賣樓救生意，二來也有一類投資者現在會減價賣樓。

專訪文章一出，網民反應熱烈，不少人認為劈價甚艱難，更會被「業主劈返轉頭」。有見及此，財叔近日親自撰文回應：

上次篇文章一出，迴響好大，大部分都覺得無可能劈兩成！哈哈！又一句老土嘅名言，未試過就永遠都無可能！

今日有個識左我幾十年嘅老友，話好後悔過去二十年無喺香港買樓，話等跌就要買返間，我話等跌幾多先買？其實好耐之前我已經講過，如果你諗住跌20%會買，點解唔宜家就去睇？啱心水就還20%價？係㗎！可能唔得㗎！但係唔得同你喺度等跌有咩分別呢？一様係浪費時間吧！其實如果自住點解宜家唔買呢？由08年我叫佢買翠屏（90幾萬）佢話貴，到買灣仔商場地舖我都有叫佢，佢當然又係無買，所以唔使再覺得同我相逢恨晚，因為好多我識左幾十年嘅老友，都係每次都話早知聽我講，但最後每次見到我都係咁講！哈哈！

我之後再不厭其煩同佢講多一次，自住唔好等跌啦！比你買到一個平20%對住垃圾房幾十年，又有咩用呢？如果真係遇到心頭好，貴10%又何防？當你600貴10%即60萬，首期只係多6萬，每月供款多2000，利息$1000左右，未來30年都可以住得舒舒服服，咁你可以自己決定買平20%定10%呢？記住自住唔同投資！

最後我問佢同唔同意未來三十年會有通賬同銀紙貶值？根據我嘅經驗，一般供完頭十年，之後都會好舒服，正正因為係銀紙貶值，亦因為銀紙貶值，所如果租樓，十年後租金一定上升，到三十年後，買樓同租樓更立見高下，如果買樓，三十年後便可安枕無憂，但如果租樓，說什麼退休也是徒然，因為佢仍然要為未來數十年為租金而奔波，就算投資幾叻，都重要日日睇住個市，到八十歲都重可能要去股債期權搵錢交租，咁又點可以叫退休呢？

到左今日仍然有現實中嘅朋友問我應該買樓定買股？我真係唔識答呢D no. 黨！哈哈！真係相逢何必曾相識，識我其實又有咩用呢？所以性格決定命運，成唔成功唔係識得我早定遲，而係靠自己去決定成功與否！