經濟停頓，然後復工，股市大瀉，之後勁彈，彷彿疫情快將過，一切回復到從前。就此完事？各界都說是大蕭條以來最劣，而近見公布的3月實體數字皆見雙位縮幅，全球皆然，這顯然較2008年金融海嘯時差。論倒閉和失業潮，更有機會拍住大蕭條。

時長與深度不同

緣何會這樣差？不是說疫情高峯為時不長嗎？是，但人為停頓可令經濟深度收縮。今次短（一季）而深（按年縮逾兩、三成）跟海嘯長（一年）而不太深（縮一成）比，縱全期累積縮幅一樣（用微積分術語即橫軸下方面積相同），前者的傷害肯定大得多。正如一周飲少廿公升水，一般人已死得；但若同樣廿公升攤開一個月，則頂多重傷。

經濟是人的行為，後者如溫水煮蛙，人有適應力，較易捱過；但突如其來的遽變，則絕大多數生物都無法過關。可以肯定，當今的主流經濟分析框架仍未考慮到這現象，模型照計死數，無論跌一成還是跌九成，之後皆以同樣模式返回均衡狀態。只不過是，這些模型無考慮到跌九成後很多環節即死，故不少預測均低估了人為停頓的嚴重性。

突然縮減後果難料

當即死的是企業（倒閉）和工作（失業）時，供應面衝擊遂變成了需求面衝擊了；老闆無生意、伙記無糧出，即無收入（Income）。今天連股、樓都跌，即財富（Wealth）也縮。這不是需求面衝擊是什麼？當前政府、央行大手泵水，看來只是填補部分深氹，而非給予國民多餘資金去買樓炒股票。故救市資金看來僅避免供應曲綫進一步左移。

既然救市難以刺激需求，在供縮帶動求也縮下，短期內通脹、縮的壓力暫皆不大，但量必大縮（用紙筆畫P、Q兩軸，左移D、S二綫即得結果）。由於短期價格無大變，故供、求兩者會互相拉扯：供縮帶動求縮，求縮再帶動供縮……如是者惡性循環下去。

從這推論已可得知，供應突然大縮的後果非同小可，這還未計疫情第二波。

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