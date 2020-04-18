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【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？

金融經濟 11:00 2020/04/18

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近期原油市場成為投資熱點，不少投資者希望趁低價買入原油相關資產，但原油期貨投資門檻較高，許多散戶選擇購買原油ETF。但要注意的是，目前期油市場不同月份合約出現大的價差，有機會導致石油ETF的走勢大幅偏離現貨石油價格。

現時在港交易的兩隻石油ETF，分別為F三星原油期 （03175） 及FGX原油 （03097） ，兩者均是透過直接投資於紐約期油（WTI）合約，以追蹤一項石油期貨指數的表現。

換言之，兩隻ETF在轉倉時亦有機會因為價差因素，導致回報出現誤差。

價差如何影響回報？

原油期貨價格可分為正價差（contango）及負價差（backwardation），在不少情況下， 由於原油的貯存成本（storage cost）不低，故近期價格較遠期價格高，意指價格結構呈負價差。

目前石油市場短期供應過盛，市場較少人願意用低價「接貨」買原油，然後當遠期期貨計及貯存成本因素後，形成正價差情況。當投資者長期持有期油ETF，每月將自動在價格反映貯存成本。

截至香港時間4月17日下午6時半，5月紐約期價格為18.74美元，而6月紐約期油價格則為25.81美元，正價差總額高達7.07美元。若期貨投資者選擇在此刻進行轉倉（賣出5月合約平倉，再買入6月合約），則會面臨7.07美元的損失。

即便是投資ETF，也有機會面臨此風險。

ETF 同樣有着轉倉價差風險

先說F三星原油期 （03175） ，其追蹤指數為標普高盛原油額外回報指數（彭博代號：SPGSCLP）。

該指數的轉倉操作原理如下︰

轉倉每月為期5天進行，從當月第5個標普高盛營業日開始，逐漸減少最近期合約的比重，而增加第二最近期合約的比重，以致在轉倉期首日，最近期合約佔指數的80%，第二近期合約佔指數的20%，而及至轉倉期第5日（即有關月份的第9個標普高盛營業日），第二最近期合約佔指數的100%。

舉例來說，在2020年4月轉倉期間，指數內2020年5月的WTI期貨合約將由2020年6月的WTI期貨合約替換。

事實上，在聯交所文件當中，F三星原油期亦有聲明產品存在的正價差風險。文件明確地提到︰「指數的價值（以及每基金單位的資產淨值）可能在WTI期貨合約即將到期下，因向前轉倉（因WTI期貨合約價格增加，即正價差）的費用而受到不利影響。」

FGX原油轉倉方式更複雜

接着便是FGX原油 （03097） ，其追蹤指數為標普高盛原油增強額外回報指數（彭博代號：SGESCLP）。

該指數的轉倉方式較為複雜，會根據評估日的不同月份期貨合約價差，作出不同的轉倉選擇。若正價差（即較遠的交收月份的期貨合約價格高於較近的交收月份）高於0.5%，則會視乎情況，最接近合約轉倉至該年度12月，甚至是下一年度12月。

另一方面，倘期貨正價差為0.5%或以下，則會將上述合約轉倉至由下一最接近合約月份的合約。

相對而言FGX原油追蹤的指數，有着較為復雜的轉倉方式，從理論上而言，面對價差的風險可能會較低。

綜上所述，若投資者有意買入原油ETF，亦應當注意期貨合約價差所帶來的風險，尤其目前按百份比計算，6月WTI期油比5月WTI期油的溢價（正價差）高達37.7%。若投資者選擇在現價買入，可能要面對較高的價差風險。

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責任編輯︰侯景成

香港股票 ETF FGX原油（03097） Ｆ三星原油期（03175） 石油期貨 紐約期油 石油

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