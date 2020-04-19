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【iMoney讀書會】熊市建倉必讀　林本利授亂市投資錦囊

理財智慧 10:07 2020/04/19

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今年以來，投資市場可以用一個「亂」字來形容，先是新型冠狀病毒肺炎肆虐中國及歐美，後有沙特阿拉伯、俄羅斯上演「石油大戰」，國際油價近日曾跌穿20美元。

亂市之中，投資者應如何自處？經濟學者、本刊「利財筆記」專欄作者林本利，最近推出新書《亂市投資錦囊》，讀者或可得到啟發。

回想3月初，美股連日大瀉，一個月內4度觸發熔斷機制；港股恒生指數最低跌至21600點水平，有恐慌指數之稱的VIX指數升至82點，超越金融海嘯。當時，不少投資者被嚇到沽貨離場，相信現金為王。林本利在書中闡述，誤信現金為王只會損失慘重，遇到股災絕不應恐慌地抛售，反而要趁股價較平均價位低一截的時候入市建倉。

林本利過去一年分析過50多個理財個案（包括理財班學生及報章讀者），發現不少人不是現金過多，就是持股過多或太集中。投資者趁跌市建立投資組合，假設動用100萬元，宜持有約十隻股票，每隻最多佔10%，分布於不同板塊，達分散風險之效。入市時宜分兩至三注，每注3萬至5萬元，亦可節省交易費用。持有過多股票只會無暇兼顧，或持股太單一，風險集中，也不是理想的投資策略。

《亂市投資錦囊》

作者：林本利

出版社：亮光文化

出版日期：2020年3月

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撰文 : 李才添

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